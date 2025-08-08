Giriş
    The Batman 2'nin ne zaman çekileceği Warner Bros. tarafından açıklandı

    Senaryo bir türlü tamamlanmadığı için defalarca ertelenen The Batman 2 ne zaman çekilecek? Uzun süredir gündemde olan bu sorunun cevabı doğrudan Warner Bros. tarafından paylaşıldı.

    The Batman 2 Tam Boyutta Gör
    2022 yılında çıkan The Batman sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanınca, hiç zaman kaybedilmeden devam filmi için hazırlıklara başlanmıştı. Bu da The Batman 2'yi de birkaç yıl içinde izleyeceğimizi düşündürmüştü. Ama öyle olmadı. Filmin çıkışı için ilk başta belirlenen 3 Ekim 2025 neredeyse geldi çattı ama daha filmin çekimlerine bile başlanmadı. İlk filmi yazıp yöneten Matt Reeves'in ikinci filmin senaryosunu bir türlü tamamlamaması, The Batman 2'yi epey geciktirdi. Ancak film geç de olsa gerçeğe dönüşüyor.

    Warner Bros. Başkanı David Zaslav, dün Warner Bros. yatırımcılarına gönderdiği mektupta The Batman 2'nin çekimlerine 2026 baharında başlanacağını açıkladı.

    The Batman 2, 1 Ekim 2027'ye Yetiştirilmeye Çalışılacak

    Çekimlerin 2026 baharına kadar başlamayacak olması, The Batman 2'nin en son açıklanan 1 Ekim 2027 tarihine yetişip yetişmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Daha önce defalarca ertelenen The Batman 2'nin bir kez daha ertelenmesi de söz konusu olabilir.

    The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.

