The Batman 2'nin ne zaman çekileceği Warner Bros. tarafından açıklandı

Warner Bros. Başkanı David Zaslav, dün Warner Bros. yatırımcılarına gönderdiği mektupta The Batman 2'nin çekimlerine 2026 baharında başlanacağını açıkladı.
The Batman 2, 1 Ekim 2027'ye Yetiştirilmeye Çalışılacak
Çekimlerin 2026 baharına kadar başlamayacak olması, The Batman 2'nin en son açıklanan 1 Ekim 2027 tarihine yetişip yetişmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Daha önce defalarca ertelenen The Batman 2'nin bir kez daha ertelenmesi de söz konusu olabilir.
The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: