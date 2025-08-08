The Batman 2'nin ne zaman çekileceği Warner Bros. tarafından açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında çıkan The Batman sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanınca, hiç zaman kaybedilmeden devam filmi için hazırlıklara başlanmıştı. Bu da The Batman 2'yi de birkaç yıl içinde izleyeceğimizi düşündürmüştü. Ama öyle olmadı. Filmin çıkışı için ilk başta belirlenen 3 Ekim 2025 neredeyse geldi çattı ama daha filmin çekimlerine bile başlanmadı. İlk filmi yazıp yöneten Matt Reeves'in ikinci filmin senaryosunu bir türlü tamamlamaması, The Batman 2'yi epey geciktirdi. Ancak film geç de olsa gerçeğe dönüşüyor.

Warner Bros. Başkanı David Zaslav, dün Warner Bros. yatırımcılarına gönderdiği mektupta The Batman 2'nin çekimlerine 2026 baharında başlanacağını açıkladı.

Alien: Earth dizisine dair ilk yorumlar heyecanı arttırdı 2 gün önce eklendi

The Batman 2, 1 Ekim 2027'ye Yetiştirilmeye Çalışılacak

Çekimlerin 2026 baharına kadar başlamayacak olması, The Batman 2'nin en son açıklanan 1 Ekim 2027 tarihine yetişip yetişmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Daha önce defalarca ertelenen The Batman 2'nin bir kez daha ertelenmesi de söz konusu olabilir.

The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Batman 2'nin çekim tarihi Warner Bros. tarafından açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: