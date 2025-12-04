Giriş
    The Batman 2'ye yıldız takviyesi; Eski Marvel oyuncusu DC'ye transfer oluyor

    Yakında çekimlerine başlanacak olan The Batman 2'nin oyuncu kadrosuna yıldız bir isim daha katılıyor. Diğer yandan ilk filmin ana karakterlerinden biri ise geri dönmeyecek.

    The Batman 2'ye yıldız takviyesi; Ünlü oyuncu ile anlaşma imzalanmak üzere Tam Boyutta Gör
    Senaryosu bir türlü tamamlanmadığı için birkaç kez ertelenen The Batman 2, nihayet rayına oturmuş durumda. Merakla beklenen filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak. Bu yüzden artık casting (oyuncu seçme) sürecine de girilmiş durumda. Gelen son haberlere bakılırsa The Batman 2'de Robert Pattinson'a yıldız bir isim daha katılacak.

    DC Films, The Batman 2'de rol alması için Scarlett Johansson ile anlaşmak üzere. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin artık son aşamada olduğu belirtiliyor. Daha önce Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow'u canlandıran Johansson'ın DC'de hangi karaktere hayat vereceği şimdilik belirsizliğnii koruyor. Ancak söz konusu Scarlett Johansson gibi yıldız bir isim olduğu için, bunun önemli karakterlerden biri olacağı düşünülüyor.

    Zoe Kravitz'in Catwoman'ı The Batman 2'de Olmayacak

    The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Fakat Zoe Kravitz devam filminin parçası olmayacak. Kravitz'in ilk filmde canlandırdığı Catwoman karakterinin devam filminde yer almadığı belirtiliyor.

    The Batman 2'nin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, Arkham Asylum ile bağlantılı farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.

