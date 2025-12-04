The Batman 2'ye yıldız takviyesi; Eski Marvel oyuncusu DC'ye transfer oluyor

DC Films, The Batman 2'de rol alması için Scarlett Johansson ile anlaşmak üzere. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin artık son aşamada olduğu belirtiliyor. Daha önce Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow'u canlandıran Johansson'ın DC'de hangi karaktere hayat vereceği şimdilik belirsizliğnii koruyor. Ancak söz konusu Scarlett Johansson gibi yıldız bir isim olduğu için, bunun önemli karakterlerden biri olacağı düşünülüyor.
Zoe Kravitz'in Catwoman'ı The Batman 2'de Olmayacak
The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Fakat Zoe Kravitz devam filminin parçası olmayacak. Kravitz'in ilk filmde canlandırdığı Catwoman karakterinin devam filminde yer almadığı belirtiliyor.
The Batman 2'nin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, Arkham Asylum ile bağlantılı farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.