The Batman 2'nin ünlü isimlerle dolu oyuncu kadrosu duyuruldu

Reeves oyuncu kadrosunu duyururken hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını paylaşmadı. Bu yüzden Scarlett Johansson ve Sebastian Stan gibi oyuncuların karakterleri henüz resmiyet kazanmış değil. Ancak bugüne kadar gelen bilgiler sayesinde, aslında bu bilgiye de sahibiz. İşte Matt Reeves tarafından açıklanan oyuncu kadrosu ve muhtemelen canlandıracakları karakterler:
- Robert Pattinson - Bruce Wayne/Batman
- Scarlett Johansson - Gilda Dent
- Sebastian Stan - Harvey Dent
- Charles Dance - Christopher Dent
- Jeffrey Wright - Komiser Gordon
- Andy Serkis - Alfred
- Colin Farrell - Penguin
- Jayme Lawson - Belediye Başkanı Bella Reál
- Gil Perez-Abraham - Polis Memuru Martinez
- Sebastian Koch - ?
- Brian Tyree Henry - ?
The Batman 2'nin The Long Halloween'i Beyaz Perdeye Uyarlayacağı Söyleniyor
Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent ve gizemli eşi Gilda, The Batman 2'nin hikâyesinin merkezinde yer alacak. Filmin, en sevilen Batman çizgi-romanlarından olan The Long Halloween'i beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor. Scarlett Johansson da bu hikâyede önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracak..
Açıklanan bu listede yokluğu en çok hissedilen isim Zoe Kravitz. İlk filmde Catwoman'ı canlandıran Kravitz'in devam filminin parçası olması beklenmiyor. Diğer yandan ilk filmin sonundaJoker rolüyle karşımıza çıkan Barry Keoghan da listede yer almıyor. Ancak kendisinin yine "sürpriz" bir oyuncu olarak filmde yer alacağı konuşuluyor.
