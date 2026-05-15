The Batman 2'nin ünlü isimlerle dolu oyuncu kadrosu duyuruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman'in dört yıldır beklenen devam filmi, nihayet ço daha somut bir hâl almaya başladı. 1 Ekim 2027'de vizyona girecek filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Ekip devam filmi için sete dönmeye hazırlanırken, bu kez ekipte kimlerin olacağı da belli oldu. Yönetmen Matt Reeves, The Batman 2'nin oyuncu kadrosunu duyurdu.

Reeves oyuncu kadrosunu duyururken hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını paylaşmadı. Bu yüzden Scarlett Johansson ve Sebastian Stan gibi oyuncuların karakterleri henüz resmiyet kazanmış değil. Ancak bugüne kadar gelen bilgiler sayesinde, aslında bu bilgiye de sahibiz. İşte Matt Reeves tarafından açıklanan oyuncu kadrosu ve muhtemelen canlandıracakları karakterler:

Robert Pattinson - Bruce Wayne/Batman

Scarlett Johansson - Gilda Dent

Sebastian Stan - Harvey Dent

Charles Dance - Christopher Dent

Jeffrey Wright - Komiser Gordon

Andy Serkis - Alfred

Colin Farrell - Penguin

Jayme Lawson - Belediye Başkanı Bella Reál

Gil Perez-Abraham - Polis Memuru Martinez

Sebastian Koch - ?

Brian Tyree Henry - ?

The Batman 2'nin The Long Halloween'i Beyaz Perdeye Uyarlayacağı Söyleniyor

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent ve gizemli eşi Gilda, The Batman 2'nin hikâyesinin merkezinde yer alacak. Filmin, en sevilen Batman çizgi-romanlarından olan The Long Halloween'i beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor. Scarlett Johansson da bu hikâyede önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracak..

The Punisher: One Last Kill izleyici ile buluştu 2 gün önce eklendi

Açıklanan bu listede yokluğu en çok hissedilen isim Zoe Kravitz. İlk filmde Catwoman'ı canlandıran Kravitz'in devam filminin parçası olması beklenmiyor. Diğer yandan ilk filmin sonundaJoker rolüyle karşımıza çıkan Barry Keoghan da listede yer almıyor. Ancak kendisinin yine "sürpriz" bir oyuncu olarak filmde yer alacağı konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Batman 2 oyuncu kadrosu açıklandı: Ünlü isimlerle dolu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: