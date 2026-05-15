    The Batman 2'nin ünlü isimlerle dolu oyuncu kadrosu duyuruldu

    Yakında çekimlerine başlanacak olan The Batman 2'nin oyuncu kadrosu açıklandı. Yeni filmde seriye Scarlett Johansson ve Sebastian Stan gibi ünlü isimler de dâhil oluyor. 

    2022 yapımı The Batman'in dört yıldır beklenen devam filmi, nihayet ço daha somut bir hâl almaya başladı. 1 Ekim 2027'de vizyona girecek filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Ekip devam filmi için sete dönmeye hazırlanırken, bu kez ekipte kimlerin olacağı da belli oldu. Yönetmen Matt Reeves, The Batman 2'nin oyuncu kadrosunu duyurdu.

    Reeves oyuncu kadrosunu duyururken hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını paylaşmadı. Bu yüzden Scarlett Johansson ve Sebastian Stan gibi oyuncuların karakterleri henüz resmiyet kazanmış değil. Ancak bugüne kadar gelen bilgiler sayesinde, aslında bu bilgiye de sahibiz. İşte Matt Reeves tarafından açıklanan oyuncu kadrosu ve muhtemelen canlandıracakları karakterler:

    • Robert Pattinson - Bruce Wayne/Batman
    • Scarlett Johansson - Gilda Dent
    • Sebastian Stan - Harvey Dent
    • Charles Dance - Christopher Dent
    • Jeffrey Wright - Komiser Gordon
    • Andy Serkis - Alfred
    • Colin Farrell - Penguin
    • Jayme Lawson - Belediye Başkanı Bella Reál
    • Gil Perez-Abraham - Polis Memuru Martinez
    • Sebastian Koch - ?
    • Brian Tyree Henry - ?

    The Batman 2'nin The Long Halloween'i Beyaz Perdeye Uyarlayacağı Söyleniyor

    Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent ve gizemli eşi Gilda, The Batman 2'nin hikâyesinin merkezinde yer alacak. Filmin, en sevilen Batman çizgi-romanlarından olan The Long Halloween'i beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor. Scarlett Johansson da bu hikâyede önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracak..

    Açıklanan bu listede yokluğu en çok hissedilen isim Zoe Kravitz. İlk filmde Catwoman'ı canlandıran Kravitz'in devam filminin parçası olması beklenmiyor. Diğer yandan ilk filmin sonundaJoker rolüyle karşımıza çıkan Barry Keoghan da listede yer almıyor. Ancak kendisinin yine "sürpriz" bir oyuncu olarak filmde yer alacağı konuşuluyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

