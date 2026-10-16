Çekimleri durdurulan The Batman 2'yi farklı bir yönetmen tamamlayacak

The Batman 2'yi Steven Soderbergh Tamamlayacak
Ocean's Eleven, Traffic, Contagion gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Steven Soderbergh, prodüksiyonun geri kalanında yönetmen koltuğuna oturacak ve Matt Reeves'in filmi tamamlamasına yardım edecek.
Soderbergh'in, yaşananlardan haberdar olduktan sonra Reeves ile iletişime geçtiği ve filmini tamamlayabilmesi için yardım eli uzattığı belirtiliyor. Zaten Reeves filmin yönetmeni olarak kalacak. Soderbergh, prodüksiyonun geri kalanında yönetmen koltuğuna oturarak Reeves'in vizyonunu perdeye yansıtmasına yardımcı olacak. İki yönetmenin bu süreçte sürekli iletişim hâlinde olacağı belirtiliyor. Böylece Matt Reeves istediği filmi Soderbergh aracılığıyla hayata geçirebilecek. En azından plan bu yönde.
The Batman 2'nin vizyon tarihi son olarak 18 Şubat 2028 olarak açıklanmıştı. Bu son yaşananların vizyon tarihini nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak şu an için kayda değer bir erteleme beklenmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: