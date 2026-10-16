Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çekimleri durdurulan The Batman 2'yi farklı bir yönetmen tamamlayacak

    Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla çekimleri durdurulan The Batman 2, prodüksiyonu tamamlayabilmek için önemli bir değişikliğe gidiyor. İşte yönetmen koltuğunu devralacak yeni isim.

    Çekimleri durdurulan The Batman 2'yi farklı bir yönetmen tamamlayacak Tam Boyutta Gör
    Hâlihazırda epey gecikmeli gelen The Batman 2, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir haberle gündeme taşındı. İlk filmi de yazıp yöneten Matt Reeves, ailevi bir sorun sebebiyle setten ayrılmak zorunda kalınca filmin çekimleri durduruldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama daha önce gelen haberlerde Matt Reeves'in eşinin ölümcül bir hastalıkla boğuştuğu söyleniyordu. Bu yüzden pek çok kişi, Reeves'in durumu kötüleşen eşinin yanında olabilmek için setten ayrıldığını varsaydı. Hâl böyle olunca filmin akıbeti de şüpheli hâle geldi. Ancak ünlü bir yönetmenin devreye girmesiyle bu krize bir çözüm bulunmuş görünüyor.

    The Batman 2'yi Steven Soderbergh Tamamlayacak

    Ocean's Eleven, Traffic, Contagion gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Steven Soderbergh, prodüksiyonun geri kalanında yönetmen koltuğuna oturacak ve Matt Reeves'in filmi tamamlamasına yardım edecek.

    Soderbergh'in, yaşananlardan haberdar olduktan sonra Reeves ile iletişime geçtiği ve filmini tamamlayabilmesi için yardım eli uzattığı belirtiliyor. Zaten Reeves filmin yönetmeni olarak kalacak. Soderbergh, prodüksiyonun geri kalanında yönetmen koltuğuna oturarak Reeves'in vizyonunu perdeye yansıtmasına yardımcı olacak. İki yönetmenin bu süreçte sürekli iletişim hâlinde olacağı belirtiliyor. Böylece Matt Reeves istediği filmi Soderbergh aracılığıyla hayata geçirebilecek. En azından plan bu yönde.

    The Batman 2'nin vizyon tarihi son olarak 18 Şubat 2028 olarak açıklanmıştı. Bu son yaşananların vizyon tarihini nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak şu an için kayda değer bir erteleme beklenmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dyson iade uydu listesinde türksat 4a yok allah rızası için bakan hocalar yüzde 20 faturalı araç ne demek next innova 4k

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP PROBOOK 4
    HP PROBOOK 4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum