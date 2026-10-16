Çekimleri durdurulan The Batman 2'yi farklı bir yönetmen tamamlayacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hâlihazırda epey gecikmeli gelen The Batman 2, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir haberle gündeme taşındı. İlk filmi de yazıp yöneten Matt Reeves, ailevi bir sorun sebebiyle setten ayrılmak zorunda kalınca filmin çekimleri durduruldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama daha önce gelen haberlerde Matt Reeves'in eşinin ölümcül bir hastalıkla boğuştuğu söyleniyordu. Bu yüzden pek çok kişi, Reeves'in durumu kötüleşen eşinin yanında olabilmek için setten ayrıldığını varsaydı. Hâl böyle olunca filmin akıbeti de şüpheli hâle geldi. Ancak ünlü bir yönetmenin devreye girmesiyle bu krize bir çözüm bulunmuş görünüyor.

The Batman 2'yi Steven Soderbergh Tamamlayacak

Ocean's Eleven, Traffic, Contagion gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Steven Soderbergh, prodüksiyonun geri kalanında yönetmen koltuğuna oturacak ve Matt Reeves'in filmi tamamlamasına yardım edecek.

Soderbergh'in, yaşananlardan haberdar olduktan sonra Reeves ile iletişime geçtiği ve filmini tamamlayabilmesi için yardım eli uzattığı belirtiliyor. Zaten Reeves filmin yönetmeni olarak kalacak. Soderbergh, prodüksiyonun geri kalanında yönetmen koltuğuna oturarak Reeves'in vizyonunu perdeye yansıtmasına yardımcı olacak. İki yönetmenin bu süreçte sürekli iletişim hâlinde olacağı belirtiliyor. Böylece Matt Reeves istediği filmi Soderbergh aracılığıyla hayata geçirebilecek. En azından plan bu yönde.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-31 Ekim 2026 1 gün önce eklendi

The Batman 2'nin vizyon tarihi son olarak 18 Şubat 2028 olarak açıklanmıştı. Bu son yaşananların vizyon tarihini nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak şu an için kayda değer bir erteleme beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: