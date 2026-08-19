The Blood of Dawnwalker için yeni sistem gereksinimleri açıklandı: Yeni Witcher 3 olacak mı?

The Blood of Dawnwalker için yeni sistem gereksinimleri
Nihai gereksinimlere göre 4K çözünürlükte 60 FPS ve Ultra ayarlar için en az 12 GB VRAM'e sahip GeForce RTX 4070 Ti veya Radeon RX 9070 ekran kartı gerekiyor. Bu değer, oyunun daha önce açıklanan gereksinimlerinden oldukça farklı. Rebel Wolves'un önceki listesinde aynı hedef için GeForce RTX 5090 ve en az 16 GB VRAM öneriliyordu. Ancak bu gereksinim, oyunun yükseltme teknolojileri kullanılmadan, yani native 4K çözünürlükte çalıştırılması temel alınarak hazırlanmıştı.
Oyunun nihai dört farklı yapılandırmasının tamamında 16 GB sistem belleği ve 60 GB SSD depolama alanı gerekiyor. İşletim sistemi tarafında Windows 10 veya daha yeni bir sürüm, grafik API'si tarafında ise DirectX 12 şartı bulunuyor.
The Blood of Dawnwalker çıkış tarihi
The Blood of Dawnwalker, 3 Eylül 2026'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında çıkacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, Rebel Wolves tarafından hazırlanan açık dünya yapısındaki karanlık fantezi temalı aksiyon RPG olarak oyuncularla buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: