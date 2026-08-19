The Blood of Dawnwalker için yeni sistem gereksinimleri açıklandı: Yeni Witcher 3 olacak mı?

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Tam Boyutta Gör Rebel Wolves, merakla beklenen The Blood of Dawnwalker için nihai PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunun daha önce duyurulan gereksinimleriyle karşılaştırıldığında ekran kartı tarafında önemli bir düşüş yaşanırken, yeni listede DLSS, FSR veya XeSS gibi görüntü yükseltme teknolojilerinin kullanılması şart koşuluyor.

The Blood of Dawnwalker için yeni sistem gereksinimleri

Nihai gereksinimlere göre 4K çözünürlükte 60 FPS ve Ultra ayarlar için en az 12 GB VRAM'e sahip GeForce RTX 4070 Ti veya Radeon RX 9070 ekran kartı gerekiyor. Bu değer, oyunun daha önce açıklanan gereksinimlerinden oldukça farklı. Rebel Wolves'un önceki listesinde aynı hedef için GeForce RTX 5090 ve en az 16 GB VRAM öneriliyordu. Ancak bu gereksinim, oyunun yükseltme teknolojileri kullanılmadan, yani native 4K çözünürlükte çalıştırılması temel alınarak hazırlanmıştı.

Tam Boyutta Gör Yeni tabloda 1440p çözünürlükte 60 FPS ve Yüksek ayarlar için de daha düşük ekran kartları yeterli görülüyor. 1440p gereksiniminde nihai ve yükseltme teknolojileri kullanılan yapılandırmada RTX 4060, Radeon RX 7600 XT veya Intel Arc B580 yeterli olacak. 1080p çözünürlükte 60 FPS ve Yüksek ayarlar içinse RTX 2060 Super, GTX 1070 Ti, Radeon RX 5700 veya Arc A750 gerekecek.

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Oyunun nihai dört farklı yapılandırmasının tamamında 16 GB sistem belleği ve 60 GB SSD depolama alanı gerekiyor. İşletim sistemi tarafında Windows 10 veya daha yeni bir sürüm, grafik API'si tarafında ise DirectX 12 şartı bulunuyor.

The Blood of Dawnwalker çıkış tarihi

The Blood of Dawnwalker, 3 Eylül 2026'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında çıkacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, Rebel Wolves tarafından hazırlanan açık dünya yapısındaki karanlık fantezi temalı aksiyon RPG olarak oyuncularla buluşacak.

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The Blood of Dawnwalker için yeni sistem gereksinimleri açıklandı

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