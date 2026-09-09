The Blood of Dawnwalker'ın başarısı, devam oyunu için harekete geçirdi

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Tam Boyutta Gör 2026'nın en merakla beklenen oyunlarından olan The Blood of Dawnwalker, bu hafta oyuncularla buluştu. 3 Eylül'de çıkan oyun, büyük ilgiyle karşılandı. Öyle ki sadece üç günde 1 milyon kopya sattı. Üstelik övgüleri kulaktan kulağa yayıldıkça satış rakamları daha da artacak gibi duruyor.

The Blood of Dawnwalker'ın bu etkileyici çıkışı, oyunu yapan stüdyoyu da harekete geçirdi. The Witcher serisinde görev almış eski CD Projekt Red çalışanları tarafından kurulan Rebel Wolves, devam oyunu için işe alımlara başladı.

The Blood of Dawnwalker'ın başındaki isimlerden olan Jakub Szamalek, LinkedIn hesabından bir paylaşım yaparak, ilk oyunun başarısı sonrası ikinci oyun için hazırlıklarını başladıklarını ve kendisiyle birlikte bu projeyi şekillendirecek bir yazar/senarist aradıklarını duyurdu.

The Blood of Dawnwalker, Uzun Bir Serinin İlk Parçası Olarak Tasarlandı

The Blood of Dawnwalker, vampirlerin hüküm sürdüğü kurrgusal bir Orta Çağ krallığında geçiyor. Bir "Dawnwalker", yani gün ışığında da gezebilen bir vampir olan ana karakterimiz Coen, hem ailesini kurtarmak hem de vampirlerin hükümdarlığına son vermek için zorlu bir mücadeleye girişiyor. The Blood of Dawnwalker, oyunculara izleyebilecekleri farklı yollar sunuyor. Oyun, görevleri ne şekilde ya da ne sırayla yapacakları konusunda oyunculara pek çok farklı seçenek sunuyor ama bunları yapmak için kısıtlı bir süre veriyor. Bu yüzden oyuncuların bazı zorlu tercihler yapması gerekiyor.

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Rebel Wolves stüdyosu, daha en başından The Blood of Dawnwalker'ı uzun bir serinin ilk oyunu olarak planlamıştı. Üstelik ilk oyunda yapılan tercihlerin bir sonraki oyuna da aktarılacağı belirtilmişti. Bu yüzden şimdi zaman kaybedilmeden devam oyunu için hazırlıklara başlanması da bu planın parçası olarak değerlendirilebilir.

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The Blood of Dawnwalker'ın başarısı devam oyununun önünü açtı

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