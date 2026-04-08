The Boys 5. sezonuyla geri döndü; İlk yorumlar umut verici

Dizinin final sezonuna dair ilk yorumlar oldukça umut verici. Bugün itibarıyla son sezonun Rotten Tomatoes'taki puanı %93'te. Diziyi önceden izleme şansı yakalayan medya mensupları, final sezonundan memnun kalmış görünüyor.
The Boys 5. Sezon, Homelander'ın Kontrolüne Geçmiş Bir Dünyada Geçiyor
Garth Ennis'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Boys, süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık bir yorum getiriyor. Yozlaşmış süper "kahramanların" kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, süper güçlere sahip bu insanları kontrol altında tutmaya çalışan Boys adlı ekibe odaklanıyor.
Dizinin 5. sezonu, artık Homelander'ın Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirdiği, neredeyse distopik denebilecek bir dünyada geçiyor ki bu yönüyle günümüz ABD'sini de aynalıyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken, Butcher tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor.
