The Boys 5. sezonuyla geri döndü; İlk yorumlar umut verici

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un en çok izlenen dizisi olan The Boys, yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeni sezonuyla ekranlara döndü. Aynı zamanda dizinin final sezonu olan 5. sezon, bugün Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu. Bugün ilk iki bölümü birden yayınlayan Amazon, kalan bölümleri ise haftalık olarak izleyicilere sunacak.

Dizinin final sezonuna dair ilk yorumlar oldukça umut verici. Bugün itibarıyla son sezonun Rotten Tomatoes'taki puanı %93'te. Diziyi önceden izleme şansı yakalayan medya mensupları, final sezonundan memnun kalmış görünüyor.

The Boys 5. Sezon, Homelander'ın Kontrolüne Geçmiş Bir Dünyada Geçiyor

Garth Ennis'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Boys, süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık bir yorum getiriyor. Yozlaşmış süper "kahramanların" kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, süper güçlere sahip bu insanları kontrol altında tutmaya çalışan Boys adlı ekibe odaklanıyor.

Dizinin 5. sezonu, artık Homelander'ın Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirdiği, neredeyse distopik denebilecek bir dünyada geçiyor ki bu yönüyle günümüz ABD'sini de aynalıyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken, Butcher tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor.

