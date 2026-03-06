The Boys'un 5. sezonundan yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun en çok izlenen dizisi olan The Boys, önümüzdeki ay 5. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 8 Nisan'da başlayacak 5. sezon, aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. Bu yönüyle daha da merak uyandıran 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Garth Ennis'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Boys, süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık bir bakış getiriyor. Yozlaşmış süper "kahramanların" kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, süper güçlere sahip bu insanları kontrol altında tutmaya çalışan Boys adlı ekibe odaklanıyor.

The Boys 5. Sezon, Homelander'ın Kontrolüne Geçmiş Bir Dünyada Geçiyor

Dizinin 5. sezonu, artık Homelander'ın Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirdiği, neredeyse distopik denebilecek bir dünyada geçiyor ki bu yönüyle günümüz ABD'sini de aynalıyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken, Butcher tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor.

Jensen Ackles'ın Soldier Boy rolüyle geri döneceği 5. sezonda Jared Padelecki de ekibe dâhil oluyor. Böylece Supernatural'ın ikonik ikilisi, yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşuyor. Supernatural'dan tanıdığımız bir diğer isim olan Misha Collins de yeni sezonda ekibe katılıyor ki yayınlanan bu yeni fragmanda kendisini ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

Amazon tarafından paylaşılan fragmanın hem orijinal İngilizce hâlini, hem de Türkçe dublajlı versiyonunu altta bulabilirsiniz.

