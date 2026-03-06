The Boys'un 5. sezonundan yeni fragman geldi

Garth Ennis'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Boys, süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık bir bakış getiriyor. Yozlaşmış süper "kahramanların" kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, süper güçlere sahip bu insanları kontrol altında tutmaya çalışan Boys adlı ekibe odaklanıyor.
The Boys 5. Sezon, Homelander'ın Kontrolüne Geçmiş Bir Dünyada Geçiyor
Dizinin 5. sezonu, artık Homelander'ın Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirdiği, neredeyse distopik denebilecek bir dünyada geçiyor ki bu yönüyle günümüz ABD'sini de aynalıyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken, Butcher tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor.
Jensen Ackles'ın Soldier Boy rolüyle geri döneceği 5. sezonda Jared Padelecki de ekibe dâhil oluyor. Böylece Supernatural'ın ikonik ikilisi, yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşuyor. Supernatural'dan tanıdığımız bir diğer isim olan Misha Collins de yeni sezonda ekibe katılıyor ki yayınlanan bu yeni fragmanda kendisini ilk kez görme şansı yakalıyoruz.
Amazon tarafından paylaşılan fragmanın hem orijinal İngilizce hâlini, hem de Türkçe dublajlı versiyonunu altta bulabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım