The Crow filminin yeniden çevrimi eleştirmenler tarafından beğendilmedi

Eleştirmenler, Bill Skarsgård'ın başrolünü oynadığı The Crow yeniden çevrimiyle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. The Hollywood Reporter internet sitesi "başarısızlık kimseyi şaşırtmamalı" diyor. İşte basın kuruluşunun filmle ilgili kaleme aldığı eleştiriden bir bölüm:
"Yeni 'The Crow' yavaş ilerleyen, fazlasıyla ciddi ve kasvetli bir film. 16 yıl süren yapım sürecinde projeye dahil olan uzun yönetmen ve oyuncu listesini göz önünde bulundurduğumuzda bu "ruhsuz" sonuç kimseyi şaşırtmamalı. En azından Mark Wahlberg'in başrol oynadığı bir versiyonla karşılaşılmaktan kurtulduk".
"İlk yarısı bunaltıcı"
Eleştirmenler yeniden çevrimin, Brandon Lee'li 1994 yapımı orijinal filmin gerisinde kaldığını ve yeni bir şeyler sunamadığını söylüyor. Filmin baş kahramanı, film süresinin büyük bölümünde sevgilisiyle olan ilişkisiyle uğraşıyor.
Filmin ilk yarısında diyalogların fazlalığı ve aksiyon sahnelerinin ikinci yarıya sıkışması, izleyicileri bunaltan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Hatta birçok sinemaseverin sıkıntıdan sinema salonlarını terk ettiği bile belirtilmiş.
Film, Rotten Tomatoes'da %24'lük "tazelik" puanı, Metacritic'te ise 100 üzerinden 29 puan aldı. IMDb kullanıcılarının değerlendirmesi ise an itibariyle 10 üzerinden 5 olarak görünüyor. The Crow: Ölümsüz, 23 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de de vizyona girdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.