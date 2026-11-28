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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka, insansı robotların günlük hayatta yaygınlaşmasını hızlandırıyor. Gelişen büyük dil modelleri sayesinde karmaşık görevleri planlayabilen robotların üretim maliyetleri de hızla düşüyor. Çinli üreticilerin başı çektiği bu süreç, robotların ev işlerinden fabrikalara ve hizmet sektörüne kadar geniş bir alanda insan gücünün yerini almasını kolaylaştırıyor. Bu büyük değişim, geleceğin küresel ekonomisini ve iş dünyasını dönüştürecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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İnsansı robotlar uzun yıllardır bilim kurgu dünyasının en dikkat çekici teknolojilerinden biri olsa da insan vücudunun hareket kabiliyetini ve el becerisini taklit etmek oldukça zor oldu. Üretim hatlarında kullanılan robotların büyük bölümü belirli bir görevi tekrar tekrar yerine getiren, sabit konumlu makinelerden oluşuyor. İnsanların farklı ortamlarda çok sayıda işi yapabilmesini sağlayan esneklik ise bugüne kadar robotlara kazandırılamadı.

Ancak büyük dil modellerindeki (LLM) ilerlemeler, robotik alanında da önemli bir dönüşümün önünü açıyor. Yapay zeka artık yalnızca verilen komutları anlamakla kalmıyor, karmaşık görevleri planlayabiliyor ve fiziksel dünyada karşılaşılan durumlara uyum sağlamak için geliştirilen robotik sistemleri de destekliyor. Böylece robotlara bir yandan yapay zekanın karar verme ve problem çözme yetenekleri, diğer yandan fiziksel gövdelerinin hareket kabiliyeti kazandırılıyor.

The Economist'in The World Ahead 2027 dosyasında yayımlanan değerlendirmeye göre robotların fiziksel dünyadaki görevleri yerine getirme kapasitesi hızla artıyor. Bu arada Robocurve adlı değerlendirme şirketi, en ileri LLM’lerin robotlarla gerçek dünyadaki görevleri yerine getirme kapasitesinin her 54 günde bir ikiye katlandığını tahmin ediyor. Şirket, bu tür sistemlerin yakında uzman robotik modelleri geride bırakacağına inanıyor.

Üstelik yapay zeka, robotların nasıl geliştirileceği konusunda da rol oynayabilir. California merkezli robotik laboratuvarı Pantograph'ın kurucu ortağı Alex Gajewski'ye göre, bir robot belirli el becerilerini güvenilir biçimde yerine getirmeyi öğrendiğinde, yapay zeka bu hareketleri birleştirerek çok daha karmaşık görevler oluşturabilecek. Gajewski, bu gelişmelerin robotların iki yıldan kısa sürede kendi benzerlerini üretebilecek seviyeye ulaşmasını sağlayabileceğini öne sürüyor.

İnsansı robotların maliyeti hızla düşüyor

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Robotik alanındaki ilerlemenin arkasında yalnızca yazılım bulunmuyor. Elektrikli araçlar ve tüketici dronları için geliştirilen motor, batarya ve diğer bileşenlerdeki gelişmeler de insansı robotların daha küçük, güçlü ve verimli hale gelmesini sağlıyor.

Bu değişimin en somut yansıması maliyet tarafında görülüyor. 2000'li yılların ortalarında yaklaşık 1 milyon dolara mal olan bir insansı robotun benzer özelliklere sahip güncel bir versiyonu, Unitree veya AgiBot gibi büyük Çinli üreticilerden bugün yaklaşık 50 bin dolara temin edilebiliyor.

Maliyetlerdeki düşüş özellikle son iki yılda hızlandı. Unitree'nin insansı robotlarının ortalama fiyatı 2023'te 593 bin 400 yuan seviyesindeyken 2025'te 166 bin 400 yuana geriledi. Bu, iki yılda yaklaşık yüzde 72'lik bir maliyet düşüşü anlamına geliyor. Şirketin teknolojik ilerlemesine yönelik beklentiler de yatırımcı ilgisini artırdı ve Unitree hisseleri ağustos ayındaki ilk işlem gününde yüzde 400'den fazla yükseldi.

Ancak daha ucuz robotlar, henüz her alanda kullanılabilecek kadar gelişmiş oldukları anlamına gelmiyor. Bir makinenin belirli bir görevi bir kez başarıyla yerine getirmesiyle aynı işi yıllarca, günde yüzlerce kez güvenilir biçimde yapabilmesi arasında önemli fark bulunuyor.

Robotların ilk kullanım alanı evler olabilir

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İnsansı robotların yaygınlaşmasında ilk büyük adımın evlerde atılması bekleniyor. Mutfak ve çamaşır odaları gibi alanlarda bulaşık makinesini doldurmak, çamaşırları taşımak, temizlik yapmak ve çeşitli ev işlerini yerine getirmek robotlar için uygun başlangıç görevleri olarak görülüyor.

Bu tür işlerin önemli bir avantajı, genellikle yüksek fiziksel güç gerektirmemeleri. Dolayısıyla robotların insanlarla aynı ortamda çalışırken oluşturabileceği güvenlik risklerini azaltmak daha kolay. Ayrıca evlerde otomasyona karşı iş yerlerindeki kadar güçlü bir toplumsal direnç bulunmuyor.

Morgan Stanley, 2040 yılına kadar ABD'deki evlerde 1,6 milyon insansı robot bulunabileceğini tahmin ediyor. Google DeepMind araştırmacısı Keerthana Gopalakrishnan ise daha iyimser bir öngörüyle 2031 yılına kadar ABD'deki evlerde 1 milyon robotun kullanılmaya başlanabileceğini düşünüyor.

The Economist'in aktardığı tahminlere göre, önümüzdeki 5 ila 15 yıl içinde ilk 1 milyon insansı robot ABD'deki evlere girebilir. İlk kullanıcıların teknoloji meraklıları ve erken benimseyen tüketiciler olması bekleniyor. Bu kullanıcıların robotlara başlangıçta yüksek fiyatlar ödemeye istekli olması, üreticilerin seri üretime geçmesini ve maliyetleri daha da düşürmesini sağlayabilir.

Bununla birlikte fiyat konusu önemli bir engel olmaya devam ediyor. 1X şirketi ev tipi robotu için yaklaşık 20 bin dolar talep ederken araştırmalar, Amerikalı tüketicilerin büyük bölümünün bu tür bir makineye 5 bin dolardan fazla ödeme yapmak istemediğine işaret ediyor.

Robotların gerçek dünyada aşması gereken engeller var

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İnsansı robotlar kontrollü ortamlarda etkileyici performans sergileyebiliyor. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda robotların yüksek atlama ve masa tenisi gibi spor dallarında yarışması bunun örneklerinden biri. Aynı etkinlikte bir robot, 100 metreyi 9,32 saniyede tamamlayarak Usain Bolt'un dünya rekorunu da geride bıraktı.

Ancak bu tür gösteriler, robotların gerçek dünyadaki görevleri yerine getirme kapasitesini tek başına ortaya koymuyor. Araştırmacıların dikkat çektiği temel sorunlardan biri, robotların sanal simülasyonlarda öğrendikleri hareketleri gerçek ortama aynı başarıyla aktaramaması.

Nvidia robotik direktörü Jim Fan'ın kör jimnastikçi problemi olarak tanımladığı bu durum, robotların önceden çalıştıkları hareketleri başarılı biçimde gerçekleştirmelerine rağmen beklenmedik engeller karşısında zorlanmasını ifade ediyor. Bir robot sanal ortamda binlerce kez yürümeyi veya belirli bir hareketi yapmayı öğrenebiliyor. Ancak gerçek dünyada karşısına çıkan beklenmedik bir kaldırım, duvar veya çocuk, sistemin uyum sağlama kabiliyetini zorlayabiliyor.

Robot üreticileri bu sorunu aşmak için üç farklı yönteme odaklanıyor. Bunlardan ilki, sanal simülasyonları gerçek dünyaya daha yakın hale getirmek. İkincisi, gerçek ortamlardan daha fazla veri toplamak. Üçüncüsü ise robotların fiziksel dünyada mümkün olduğunca fazla pratik yapmasını sağlamak.

Özellikle dünya modelleri (world models) bu süreçte önem kazanıyor. Gerçek dünyadaki sahneleri etkileşimli bir video gibi simüle eden bu sistemler, robotların farklı koşullara hazırlanmasına yardımcı oluyor. Otonom araç geliştiren Wayve ve Waymo gibi şirketler de araçlarını beklenmedik durumlara hazırlamak için dünya modellerinden yararlanıyor.

Ancak simülasyonların da sınırları var. Eğitim verilerinde bulunmayan durumları doğru biçimde modellemek mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle robotların gerçek dünyada karşılaştıkları olaylardan veri toplaması gerekiyor.

San Francisco merkezli Asimov adlı girişim, çalışanların günlük işlerini sensörlerle donatılmış ekipmanlar kullanarak gerçekleştirmesini sağlayıp bu süreçten eğitim verisi topluyor. Şirket, yeterince ilgi çekici bulduğu işlerde çalışanların maaşının tamamını karşılayabiliyor. Ayrıca müşterilerin evlerini temizleyen sensör donanımlı çalışanlar aracılığıyla da veri topluyor. İlk üç saatlik temizlik hizmeti ücretsiz sunulurken sonraki ziyaretlerin ücreti saatlik 10 dolardan başlıyor.

Rakibi Tau Robotics ise saatlik 60 dolar karşılığında temizlik hizmeti sunarken bu işi doğrudan insansı robotlarla gerçekleştiriyor.

Şanghay merkezli AgiBot ise veri toplama sorununu daha büyük ölçekte çözmeye çalışıyor. Şirketin 2024 yılında açtığı 3 bin metrekarelik veri fabrikasında, uzaktan kontrol edilen robotlar farklı görevleri yerine getiriyor. Bu tesislerde bir marketin tamamını taklit eden ortamlar da bulunuyor. Böylece robotlar, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri farklı senaryolar üzerinde eğitilebiliyor.

Robotların fiziksel dayanıklılığı da bir sorun

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Yapay zeka ve eğitim verileri ne kadar gelişirse gelişsin, robotların fiziksel donanımları da yerine getirecekleri göreve uygun olmak zorunda. Daha büyük bir batarya robotun çalışma süresini artırırken ağırlığını da yükseltiyor. Daha hassas hareket edebilen robot elleri ise üretim maliyetlerini artırabiliyor. Üstelik her iş için insan eline benzer karmaşık bir mekanizmaya ihtiyaç bulunmuyor. Bazı görevler basit kıskaçlarla da yerine getirilebiliyor.

Robotların dayanıklılığı da ticari kullanıma geçişte önemli bir engel. Örneğin Reflex, robotlarında kullanılan kabloların en az 20 milyon bükülmeye dayanmasını hedefliyor. Ancak günde 24 saat çalışan ve dakikada 10 kez aynı hareketi yapan bir robot, bu sınıra sadece dört yılda ulaşabiliyor.

AgiBot'un 70 bin doların üzerinde fiyatla satılan yetişkin boyutundaki A3 modeli ise 18 ay garantiyle sunuluyor. Şirket, robotun hangi süre sonunda fiziksel bir arızayla karşılaşabileceğine ilişkin net bir tahmin paylaşmıyor.

İnsan elinin hassasiyetini taklit etmek de henüz kolay değil. Robot elleri oldukça karmaşık hareketleri gerçekleştirebilse de dokunma duyusu bakımından insan elinin gerisinde. İnsanlar tek bir kum tanesini dokunarak ayırt edebilirken nesnelerin sıcaklıklarındaki küçük farklılıkları da hissedebiliyor. Bu özellikleri robotlara kazandırmak hem donanım hem de yazılım açısından önemli mühendislik çalışmaları gerektiriyor.

Çin insansı robot üretiminde önde

Robotların yaygınlaşmasında üretim kapasitesi de belirleyici olacak. Dünyadaki insansı robotların beşte dördünden fazlası Çin'de bulunuyor. Analist Reuben Scriven, seri üretime ciddi biçimde yatırım yapan şirketlerin büyük bölümünün Çin'de olması nedeniyle ülkenin en az 2035'e kadar liderliğini koruyabileceğini öngörüyor.

Figure ve 1X gibi Batılı robotik şirketleri yüksek miktarda yatırım almış olsa da bu kaynakların önemli bölümü üretim kapasitesini artırmaktan ziyade araştırma ve geliştirmeye yönlendiriliyor. Ayrıca Almanya ve Japonya merkezli bileşen üreticileri, henüz yeterince olgunlaşmamış insansı robot pazarına yönelik üretimi genişletme konusunda temkinli davranıyor.

Robotların büyük bölümünde özel tasarlanmış bileşenler kullanılması da maliyetlerin düşmesini zorlaştırıyor. Daha güçlü bir tedarik zinciri ve yüksek üretim hacmi olmadan bu parçaların ucuzlaması kolay görünmüyor.

Her robotun insana benzemesi gerekmiyor

Genel amaçlı robotların geleceğinde insansı tasarımın ne kadar gerekli olduğu da tartışılıyor. Fabrika ve depolarda kullanılacak makineler için insan biçiminde bir gövdeye sahip olmak her zaman avantaj sağlamayabilir. Bu alanlarda temel hedef, ürünleri hızlı ve verimli şekilde toplamak, paketlemek ve taşımak.

Özellikle bacaklar, ağır fiziksel işlerde kullanılacak robotlar açısından dezavantaj oluşturabiliyor. Karmaşık, pahalı ve dengesiz olabilen bu mekanizmaların yerine tekerlekli sistemler tercih edilebiliyor.

ABD merkezli Reflex'in geliştirdiği robotlar da bu yaklaşımı benimsiyor. Şirketin makineleri, endüstriyel ortamlarda daha dengeli ve güçlü hareket edebilmeleri için bacaklar yerine tekerlekli taban kullanıyor. Buna karşın üst gövdenin insana benzer biçimde tasarlanması, farklı görevleri yerine getirebilme hedefini destekliyor.

Evlerde kullanılacak robotlarda ise insansı tasarımın daha fazla önem kazanması bekleniyor. İnsanların alışık olduğu fiziksel ortamlarda çalışabilmeleri ve mevcut insan hareketlerini taklit ederek görevleri yerine getirebilmeleri bu tasarımı avantajlı kılıyor. Ayrıca robotların insanlarla kurduğu ilişki de tasarım kararlarını etkiliyor. Fauna'nın sevimlilik abidesi Sprout modeli, konuşurken hareket eden kaşları ve çeşitli ses efektleriyle daha kolay iletişim kurulabilen bir makine olarak geliştiriliyor.

Robotlar ekonomiyi ve iş gücünü değiştirebilir

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İnsansı robotların yaygınlaşması yalnızca ev işlerini kolaylaştırmakla sınırlı kalmayabilir. Fabrikalardan hastanelere, inşaat alanlarından hizmet sektörüne kadar pek çok alanda insan emeğinin yerini alabilecek makineler, iş gücü piyasasında önemli değişikliklere neden olabilir.

Özellikle yapay zekanın yalnızca masa başı işleri tehdit ettiği düşüncesi geçerliliğini yitirebilir. İnşaat işçiliği, elektrikçilik ve tesisatçılık gibi fiziksel beceri gerektiren bu meslekler de otomasyondan etkilenebilir. Bu durum, yapay zeka nedeniyle işini kaybetmekten endişe eden çalışanların fiziksel işlere yönelmesini de daha az güvenli bir seçenek haline getirebilir.

Dolayısıyla robotların yaygınlaşması, yalnızca iş gücü piyasasında değil, siyaset ve toplum düzeyinde de tartışmalara yol açabilir. Hükümetler belirli meslekleri insanlara ayırmayı veya robot kullanımına sınırlamalar getirmeyi gündeme alabilir. Nitekim sürücüsüz araçlar, teknik açıdan yaygın kullanıma hazır olmalarına rağmen yerel yönetimlerin çekinceleri ve sektör temsilcilerinin itirazları nedeniyle beklenenden yavaş yayılıyor. Çok daha fazla sektörü etkileyecek robotların da benzer tepkilerle karşılaşması beklenebilir.

Öte yandan robotların üretimde yaygınlaşması, şirketlerin nerede üretim yapacağına ilişkin hesapları da değiştirebilir. Günümüzde işletmeler, iş gücü maliyetlerini düşürmek için üretim tesislerini ücretlerin daha düşük olduğu ülkelere taşıyor. Ancak üretimde insan emeğine duyulan ihtiyaç azalırsa ucuz iş gücü, ülkeler arasındaki rekabet avantajını belirleyen temel unsurlardan biri olmaktan çıkabilir. Bunun yerine arsa ve enerji maliyetleri üretim tesislerinin konumunu belirlemede daha önemli hale gelebilir. Tarım ve inşaat gibi alanlarda robotların kullanılması, göçmen iş gücüne duyulan ihtiyacı da azaltabilir.

Değişim yalnızca mal üretimiyle de sınırlı kalmayacak. Robotların hizmet sektöründe kullanılmaya başlanması, uzun yıllardır verimliliği artırılması zor olan işlerde de önemli bir dönüşüm yaratabilir. Ekonomist William Baumol'un dikkat çektiği üzere, bazı hizmetler teknolojik gelişmelere rağmen aynı miktarda insan emeğine ihtiyaç duyuyor. Örneğin bir yaylı çalgılar dörtlüsünün konser verebilmesi için Mozart döneminde olduğu gibi bugün de dört müzisyen gerekiyor. Yaşlı bakımı da insan emeğinin kolayca ikame edilemediği alanlardan biri. Robotların bu tür hizmetlerde kullanılabilmesi, üretkenlik artışının önündeki geleneksel sınırları değiştirebilir.

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Üretim ve hizmet sektöründeki bu dönüşümün doğal sonuçlarından biri de fiyatlarda yaşanabilir. Robotlar sayesinde daha fazla mal ve hizmet daha düşük maliyetlerle üretilebilir. Bugün seri üretim sayesinde örneğin tişört gibi ürünlerde görülen bolluk, zamanla çok daha geniş bir ürün ve hizmet grubuna yayılabilir. Üretim miktarı artarken fiyatların düşmesi, bazı sektörlerin toplam ekonomi içindeki payının da ciddi biçimde gerilemesine neden olabilir.

Ancak robotların üretim kapasitesindeki artış, bütün kaynakların ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. Arsa ve doğal kaynaklar gibi sınırlı varlıklar, üretim maliyetleri düşerken daha değerli hale gelebilir. Başka bir ifadeyle robotlar tarafından üretilen mal ve hizmetlere erişim kolaylaşırken arazi ve enerji gibi kaynaklar ekonominin en değerli unsurları arasında yer alabilir.

Bütün bu gelişmeler, insanların ekonomik sistemdeki rolünün tamamen ortadan kalkacağı anlamına da gelmiyor. Robotların yönetilmesi, denetlenmesi, bakımı ve yönlendirilmesi için insan emeğine ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca bazı hizmetlerde insanlar, makineler yerine yine başka insanlarla etkileşim kurmayı tercih edebilir. Örneğin robotlardan oluşan bir orkestranın teknik açıdan başarılı bir konser vermesi, insanların canlı müzisyenleri dinleme isteğini ortadan kaldırmayabilir. The Economist'in ilişkisel mallar (relational goods) olarak tanımladığı bu tür hizmetler, insan emeğinin değerini koruyabileceği alanlardan biri olabilir.

Ancak bu dönüşümün nasıl sonuçlanacağı, robotların sağladığı ekonomik kazancın kimler tarafından kontrol edileceğine de bağlı. Robotların ve yapay zeka sistemlerinin mülkiyeti küçük bir kesimin elinde toplanırsa üretimden elde edilen kazanç da büyük ölçüde bu kesime aktarılabilir. Böyle bir senaryoda robotların ürettiği mal ve hizmetler ucuzlasa bile toplumun geri kalanı enerji, arazi ve sermaye gibi sınırlı kaynaklara erişmek için daha yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla robotik devrimi üretimi artırırken gelir eşitsizliğini de derinleştirebilir.

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The Economist yazdı: İnsansı robotlar ekonomiyi değiştirebilir

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