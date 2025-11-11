The Elder Scrolls VI'dan kötü haber: Bekleyiş sürecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi The Elder Scrolls serisinin yeni oyunu The Elder Scrolls VI için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki Haziran 2018 tarihinde tanıtılan ve halihazırda geliştirilen oyun hakkında günümüze kadar yeni bir gelişme olmadı. Son olarak oyunun yönetmeni Todd Howard, serinin yeni halkasının hâlâ uzun bir süre uzakta olduğunu söyledi.

Todd Howard: "bekleyiş sürecek"

GQ tarafından yayımlanan röportajda Todd Howard, The Elder Scrolls VI'nın geliştirme sürecinin devam ettiğini, ancak oyuncuların bir süre daha sabırlı olması gerektiğini belirtti. Howard, Skyrim'in üzerinden uzun bir zaman geçtiğini kabul ederken, stüdyonun Starfield ile "yaratıcı bir yenilenme" dönemi geçirdiğini söyledi.

Ayrıca Howard geçtiğimiz gün Bethesda Game Studios'ta geniş katılımlı bir test oturumu düzenlediklerini açıkladı. Bu oturumda, The Elder Scrolls VI'nın mevcut durumu ve geliştirilmesi gereken yönleri değerlendirildi. Röportajın ilerleyen kısmında ise Todd Howard, "Mükemmel bir lansman şekli olarak oyunun bir anda ortaya çıkmasını isterdim." ifadesini kullandı. Ancak bu sözlerin ardından, Oblivion Remastered sürümünün ani çıkışının bir "test süreci" olduğunu da belirtti.

Yeni nesil Xbox yakında geliyor: PC ve konsol birleşimi olacak 2 hf. önce eklendi

Geliştiriciye göre Microsoft, The Elder Scrolls VI için Fallout 4'teki gibi kısa süreli bir tanıtım takvimi planlayabilir. Fallout 4, 2015'te E3 etkinliğinde tanıtılmış ve yalnızca beş ay sonra piyasaya sürülmüştü. Buna rağmen, mevcut tahminler The Elder Scrolls VI'nın en erken 2027'nin sonlarında, büyük olasılıkla ise 2028'in ilk yarısında çıkacağı yönünde. Bu da hem eski hem de yeni nesil konsolları işaret ediyor.

