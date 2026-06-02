Jurassic Park'a rakip geliyor: The End of Oak Street'in fragmanı yayınlandı

Korku filmi It Follows ile övgü toplayan David Robert Mitchell'in yazıp yönettiği The End of Oak Street, 80'li yıllarda geçiyor ve banliyöde sıradan, huzurlu bir hayat yaşayan bir Amerikan ailesine odaklanıyor. Ancak yaşanan tuhaf bir olay tüm mahalleyi tarih öncesi çağlara gönderince, Platt ailesi kendilerini bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor ve Anne Hathaway'e genç oyuncular Christian Convery ve Maisy Stella eşlik ediyor. The End of Oak Street, ülkemizde 14 Ağustos 2026'da vizyona girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: