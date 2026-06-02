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    Jurassic Park'a rakip geliyor: The End of Oak Street'in fragmanı yayınlandı

    80'lerin Steven Spielberg imzalı macera filmlerine benzetilen The End of Oak Street'in yeni fragmanı yayınlandı. Jurassic Park'a da göz kırpan fragman, filme dair heyecanı artırıyor.

    Jurassic Park'a rakip geliyor: The End of Oak Street'in fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ewan McGregor ve Anne Hathaway'in başrollerini paylaştığı The End of Oak Street (Oak Caddesi'nin Sonu), bu yaz gişede sürpriz yapabilecek filmlerden biri olarak görülüyor. Bilim-kurgu, aksiyon ve macera türlerini harmanlayan film, 80'lerin Steven Spielberg imzalı macera filmlerine benzetiliyor. Sinemaseverlere gizem, gerilim ve nostalj dolu bir macera vaat eden The End of Oak Street, yeni fragmanıyla Jurassic Park'a da göz kırpıyor.

    Korku filmi It Follows ile övgü toplayan David Robert Mitchell'in yazıp yönettiği The End of Oak Street, 80'li yıllarda geçiyor ve banliyöde sıradan, huzurlu bir hayat yaşayan bir Amerikan ailesine odaklanıyor. Ancak yaşanan tuhaf bir olay tüm mahalleyi tarih öncesi çağlara gönderince, Platt ailesi kendilerini bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor ve Anne Hathaway'e genç oyuncular Christian Convery ve Maisy Stella eşlik ediyor. The End of Oak Street, ülkemizde 14 Ağustos 2026'da vizyona girecek.

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