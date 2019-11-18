Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı

    Bilim kurgu hayranlarının şu sıralar gözdesi olan The Expanse'in yeni sezonu önümüzdeki ay seyircilerle buluşuyor. Amazon'un paylaştığı ilk uzun fragmanı buradan izleyebilirsiniz.
    4 gün
    2,8b
    1
    7
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemlerin en iyi bilim kurgu dizisi olarak gösterilen The Expanse'in dördüncü sezonu için artık geri sayım resmen başladı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken yapımcı stüdyo Amazon, yeni sezonun ilk uzun fragmanını nihayet paylaştı. Yayınlanan yeni görüntülere bakacak olursak yine gizem ve heyecan dolu bir sezonun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

    The Expanse'in dördüncü sezonu dizide yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Birleşmiş Milletler'in emri altında görev yapan Rocinante tayfası, yeni sezonda Halka Geçitler'in ötesine giderek yeni gezegenleri keşfetmek istiyor. Geçitlerin insanlığa sunduğu binlerce yeni gezegen aynı zamanda Mars, Dünya ve Kuşak arasında yeni bir 'toprak kapma yarışının' ortaya çıkmasına neden olmuş. Fragmanda gördüğümüz Ilus isimli gezegen bu gerilimin en yoğun şekilde yaşandığı yerlerden birisi.

    Ilus doğal kaynaklar anlamında inanılmaz zengin bir yapıya sahip. Gezegen aynı zamanda milyonlarca yıl önce sonu gelmiş bir uzaylı uygarlığına ait izlerle kaplı. Dünyalılar, Marslılar ve Kuşaklılar; Ilus'u kolonize etmek için birbirleriyle yarışırken bir yandan da gezegenin gizemlerini çözmeye çalışacak.

    The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    The Expanse dizisi, Daniel Abraham ve Ty Franck'in ortak kalem ismi olan James S. A. Corey'in aynı adlı bilim kurgu roman serisinden uyarlanıyor. Serinin şu anda sekiz kitabı yayınlanmış durumda. Dokuzuncu kitapla birlikte The Expanse sona erecek. Dizide ise her sezon bir kitap uyarlanıyor. Yani en azından bir süre daha diziyi izlemeye devam edeceğiz.

    The Expanse'in ilk üç sezonu SyFy kanalında yayınlanmıştı. Ancak üçüncü sezonun sonlarına doğru SyFy dizinin iptal edildiğini duyurdu. Her şey tam bitti derken Amazon Prime Video, The Expanse'in kurtarıcısı oldu. Dizi şimdi yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından yeni evinde tekrar seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. 

    The Expanse'in ilk üç sezonunu ülkemizde Prime Video platformunda izleyebilirsiniz. Prime Video ilk altı ay için 3 Euro, sonrasında ise 6 Euro gibi bir fiyatlandırmaya sahip. Bilim kurgu ve uzayı seviyorsanız ve hala The Expanse'i izlemediyseniz bir an önce bu diziye bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

    Dördüncü sezon 13 Aralık'ta yayınlanacak.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MALTHAEL 3 gün
    Amazon Prime müthiş işler yapacak gibi . Netflix den sıkılmaya başlamıştım .

    Bu arada Enginlik serisini okumanızı tavsiye ederim .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dürüstİnsan 3 gün
    Bu sezonu çok merak ediyorum. Amazon kalite seviyesini yükseltecektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    reko 4 gün
    En iyi sci fi kitabı hatta uzayın game of thronsu deniliyordu ama sci fy kanalı sağolsun hiç etti diziyi amozon inşallah kurtacak Kitaplarla aynı gitmiyor 3 sezon 4 kitapla bitti artık halka dısına cıkıyorlar oda sanırım 5 kitap
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    H34RTL3SS 4 gün
    beklediğim dizilerden biri sonunda
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    paratuzağı 4 gün
    Diziyi Amazon'un devam ettirmesi iyi oldu. Bu ara da Lost In Space de yakında başlıyor bilim kurgu-uzay temalı içerikleri sevenler kaçırmasın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 4 gün
    İlk iki sezonu Netflix’de izlemiştim 3. Sezonu beklerken kontrol ettim dizi tamamen kalkmış Netflix’ten. Böyle süreli dizi yayınları tam saçmalık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    burakdc 4 gün gun
    Benim diziden yeni haberim oluyor tam guzel bir bilim kurgu izleyim derken sizden haber aldım dizinin netflix ten kalktıgından
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Half-Life Alyx doğrulandı: Perşembe günü tanıtılacak! 3 gün Adobe Creative Cloud aboneliklerinde Kara Cuma indirimleri başladı 3 gün Zeplin girişimi Connected Components çözümünü duyurdu 3 gün Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı 3 gün ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi 3 gün ABD başkan adayından kripto planı 3 gün Juul, reşit olmayanlara ürün sattığı gerekçesiyle Kaliforniya eyaleti tarafından dava ediliyor 3 gün Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı 3 gün Xiaomi Mi Smart Band geliyor 3 gün Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor 3 gün Yeni Alcatel 3X modeli ülkemizde satışa çıktı 3 gün 2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var 3 gün Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı 3 gün ASUS'dan RTX2060'lı Oyuncu Sistemi - Taksitle Alınabiliyor 3 gün Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor 3 gün Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak! 3 gün AMD Radeon RX 5300 XT göründü 3 gün Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı 4 gün Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor 4 gün Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük 4 gün GÖRÜNTÜLENEN The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı Sonraki Half-Life: Alyx'e kısa bir süre kalmış olabilir 4 gün iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar 4 gün AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir 4 gün 176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı 4 gün PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler 4 gün Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! 4 gün Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak 4 gün Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi 4 gün Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor 4 gün Turkcell TV+ hedef büyüttü 4 gün Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu 4 gün Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu 4 gün Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak 4 gün Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor 4 gün TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor 4 gün Ankara'da Mi Store açılamadı | Olaylı günde yaşananlar 4 gün Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor 4 gün Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım 4 gün Apple reklamcılıktan parasına para katacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim