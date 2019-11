The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Son dönemlerin en iyi bilim kurgu dizisi olarak gösterilen The Expanse'in dördüncü sezonu için artık geri sayım resmen başladı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken yapımcı stüdyo Amazon, yeni sezonun ilk uzun fragmanını nihayet paylaştı. Yayınlanan yeni görüntülere bakacak olursak yine gizem ve heyecan dolu bir sezonun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

The Expanse'in dördüncü sezonu dizide yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Birleşmiş Milletler'in emri altında görev yapan Rocinante tayfası, yeni sezonda Halka Geçitler'in ötesine giderek yeni gezegenleri keşfetmek istiyor. Geçitlerin insanlığa sunduğu binlerce yeni gezegen aynı zamanda Mars, Dünya ve Kuşak arasında yeni bir 'toprak kapma yarışının' ortaya çıkmasına neden olmuş. Fragmanda gördüğümüz Ilus isimli gezegen bu gerilimin en yoğun şekilde yaşandığı yerlerden birisi.

Ilus doğal kaynaklar anlamında inanılmaz zengin bir yapıya sahip. Gezegen aynı zamanda milyonlarca yıl önce sonu gelmiş bir uzaylı uygarlığına ait izlerle kaplı. Dünyalılar, Marslılar ve Kuşaklılar; Ilus'u kolonize etmek için birbirleriyle yarışırken bir yandan da gezegenin gizemlerini çözmeye çalışacak.

The Expanse dizisi, Daniel Abraham ve Ty Franck'in ortak kalem ismi olan James S. A. Corey'in aynı adlı bilim kurgu roman serisinden uyarlanıyor. Serinin şu anda sekiz kitabı yayınlanmış durumda. Dokuzuncu kitapla birlikte The Expanse sona erecek. Dizide ise her sezon bir kitap uyarlanıyor. Yani en azından bir süre daha diziyi izlemeye devam edeceğiz.

The Expanse'in ilk üç sezonu SyFy kanalında yayınlanmıştı. Ancak üçüncü sezonun sonlarına doğru SyFy dizinin iptal edildiğini duyurdu. Her şey tam bitti derken Amazon Prime Video, The Expanse'in kurtarıcısı oldu. Dizi şimdi yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından yeni evinde tekrar seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

The Expanse'in ilk üç sezonunu ülkemizde Prime Video platformunda izleyebilirsiniz. Prime Video ilk altı ay için 3 Euro, sonrasında ise 6 Euro gibi bir fiyatlandırmaya sahip. Bilim kurgu ve uzayı seviyorsanız ve hala The Expanse'i izlemediyseniz bir an önce bu diziye bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

Dördüncü sezon 13 Aralık'ta yayınlanacak.