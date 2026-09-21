Once Upon a Time in Hollywood'un devam filminden ilk fragman yayınlandı

Yayın tarihi yaklaşan The Further Mis-Adventures of Cliff Booth için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden ilk resmi fragmanı paylaştı.
The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, 23 Aralık'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, ABD'de 25 Kasım'da IMAX salonlarında gösterime girecek. İki hafta boyunca sadece sinemalarda gösterilecek film, 23 Aralık'ta ise Netflix'te yayınlanacak. Ancak film Türkiye'de sinemalara uğramadan doğrudan Netflix'e gelecek. Zira yayınlanan yeni fragmanın altında da "23 Aralık'ta sadece Netflix'te" ifadesi yer alıyor.
İlk filmde epey becerikli bir dublör olarak karşımıza çıkan Cliff Booth’u bu kez daha karanlık işler yaparken göreceğiz. Hollywood’da problem çıkaran birinin ya da bir skandalın ortadan kaldırılması gerektiğinde, stüdyoların aradığı isim Cliff olacak.
Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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