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    Once Upon a Time in Hollywood'un devam filminden ilk fragman yayınlandı

    Once Upon a Time in Hollywood'un David Fincher tarafından yönetilen devam filminden ilk fragman geldi. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth adını taşıyan film, bu yıl Netflix'te yayınlanacak.

    Once Upon a Time in Hollywood'un devam filminden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın son bölümünde izleyicilerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Quentin Tarantino'nun yazdığı, David Fincher'ın çektiği The Further Mis-Adventures of Cliff Booth olacak. 2019 yapımı Once Upon a Time in Hollywood'un devamı niteliğindeki film; Quentin Tarantino, David Fincher ve Brad Pitt gibi üç başarılı ismi bir araya getirmesiyle yılın en heyecan verici yapımları arasında yer alıyor.

    Yayın tarihi yaklaşan The Further Mis-Adventures of Cliff Booth için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden ilk resmi fragmanı paylaştı.

    The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, 23 Aralık'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

    The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, ABD'de 25 Kasım'da IMAX salonlarında gösterime girecek. İki hafta boyunca sadece sinemalarda gösterilecek film, 23 Aralık'ta ise Netflix'te yayınlanacak. Ancak film Türkiye'de sinemalara uğramadan doğrudan Netflix'e gelecek. Zira yayınlanan yeni fragmanın altında da "23 Aralık'ta sadece Netflix'te" ifadesi yer alıyor.

    İlk filmde epey becerikli bir dublör olarak karşımıza çıkan Cliff Booth’u bu kez daha karanlık işler yaparken göreceğiz. Hollywood’da problem çıkaran birinin ya da bir skandalın ortadan kaldırılması gerektiğinde, stüdyoların aradığı isim Cliff olacak.

    Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena gibi isimler eşlik ediyor.

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