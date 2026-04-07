    The Gentlemen geri dönüyor; 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu

    Netflix'in sevilen dizisi The Gentlemen, bu yıl bitmeden 2. sezonuyla ekranlara dönecek. Dizinin yıldızı Theo James, bu hafta yaptığı açıklamada yeni sezon için tarih verdi.

    The Gentlemen 2. sezon ne zaman? Başrol oyuncusu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan The Gentlemen, 2024'te yayınlanan ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarırken, izlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Yakalanan bu başarı, 2. sezonun da önünü açtı. İşte o yeni sezon, bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak.

    The Gentlemen'ın 2. Sezonu, Bu Sonbaharda Yayınlanacak

    Dizinin başrol oyuncusu Theo James, bu hafta verdiği bir demeçte 2. sezon için belirlenen takvimi de paylaştı. Çekimleri tamamlayıp kurgu aşamasına geçtiklerini söyleyen James, 2. sezonun "2026 sonbaharında" yayınlanacağını açıkladı.

    The Gentlemen'ın 2. sezonunda Theo James'in yanı sıra Kaya Scodelario, Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara katılacak başlıca isimler ise Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) ve Maya Jama olacak.

    The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.

    Guy Ritchie, 2. sezonda hikâyenin hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyeceğini söylüyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına da uzanacak.

