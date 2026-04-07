The Gentlemen geri dönüyor; 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu

The Gentlemen'ın 2. Sezonu, Bu Sonbaharda Yayınlanacak
Dizinin başrol oyuncusu Theo James, bu hafta verdiği bir demeçte 2. sezon için belirlenen takvimi de paylaştı. Çekimleri tamamlayıp kurgu aşamasına geçtiklerini söyleyen James, 2. sezonun "2026 sonbaharında" yayınlanacağını açıkladı.
The Gentlemen'ın 2. sezonunda Theo James'in yanı sıra Kaya Scodelario, Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara katılacak başlıca isimler ise Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) ve Maya Jama olacak.
The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.
Guy Ritchie, 2. sezonda hikâyenin hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyeceğini söylüyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına da uzanacak.
