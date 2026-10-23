The Gentlemen 3. sezon geliyor: İlk detayları ve oyuncu kadrosu paylaşıldı

The Gentlemen 3. Sezonunda Orta Doğu'nun Yolunu Tutuyor
The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman (Theo James), babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.
The Gentlemen'ın 3. sezonu Yüzüklerin Efendisi hayranları için de ilgi çekici bir buluşmaya sahne olacak. Zira ekibe yeni katılacak isimlerin arasında Frodo ve Legolas rollerinde izlediğimiz Elijah Wood ve Orlando Bloom da yer alıyor. Onların yanı sıra Robert Carlyle, Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows ve Bugzy Malone da 3. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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