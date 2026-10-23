The Gentlemen 3. sezon geliyor: İlk detayları ve oyuncu kadrosu paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen, geçtiğimiz ay 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Aynı ilk sezon gibi ikinci sezon da Netflix'te ilgiyle karşılandı. Dizinin yakaladığı bu başarı, gözleri 3. sezona çevirmiş durumda. Netflix de zaman kaybetmeden 3. sezonu şekillendirmeye başladı. Bu vesileyle yeni sezona dair ilk detaylar da ortaya çıktı.

The Gentlemen 3. Sezonunda Orta Doğu'nun Yolunu Tutuyor

The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman (Theo James), babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.

Tam Boyutta Gör 2. sezonunda hikâyeyi İtalya'ya taşıyan The Gentlemen, 3. sezonunda ise Orta Doğu'nun yolunu tutacak. Çekimleri Fas'ta gerçekleşecek yeni sezonda Eddie ve Susie, Orta Doğu'da lüks bir kumarhane kurmak için bugüne kadarki en iddialı projelerine girişecek.

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The Gentlemen'ın 3. sezonu Yüzüklerin Efendisi hayranları için de ilgi çekici bir buluşmaya sahne olacak. Zira ekibe yeni katılacak isimlerin arasında Frodo ve Legolas rollerinde izlediğimiz Elijah Wood ve Orlando Bloom da yer alıyor. Onların yanı sıra Robert Carlyle, Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows ve Bugzy Malone da 3. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak.

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The Gentlemen 3. sezon detayları ve kadrosu paylaşıldı

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