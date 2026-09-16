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    Açlık Oyunları filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'den yeni fragman

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak The Hunger Games: Sunrise on the Reaping filminin yeni fragmanı yayınlandı. Film, Açlık Oyunları serisinin geçmişine ışık tutacak.      

    Açlık Oyunları filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'den yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu) olacak. Ana seride anlatılan olayların yıllarca öncesinde yaşananları konu alanfilm, 20 Kasım'da vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Lionsgate, bugün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

    Yeni Açlık Oyunları Filmi, 20 Kasım'da Vizyona Girecek

    The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye, orijinal seriden tanıdığımız Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor.

    Haymitch'in ve 50. Açlık Oyunları'nın akıbetini bildiğimiz için bunun sonucu baştan bilinen bir film olacağını düşünebilirsiniz. Ancak serinin yazarı Suzanne Collins, bu bilindik hikâyeye sürprizler katmak için Sunrise on the Reaping kitapında dikkat çekici bazı tercihler yapıyor. Yayınlanan fragmanlar, filmin de bu tercihleri perdeye taşıyacağını gösteriyor. 

    Orijinal serinin de yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği Sunrise on the Reaping'de sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâllerini göreceğiz. Bu genç karakterlere Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Ben Wang, Elle Fanning gibi isimler hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.

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