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    HBO, The Last of Us'ın 3. sezonunda kadroya katılacak isimleri açıkladı

    The Last of Us dizisinin çekimlerine başlanan 3. sezonunda oyuncu kadrosuna üç önemli isim dâhil olacak. HBO, yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimleri paylaştı.

    HBO, The Last of Us'ın 3. sezonunda kadroya katılacak isimleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Büyük beğeni kazanan ilk sezonundan sonra 2. sezonda çok daha tartışmalı bir diziye dönüşen The Last of Us, önümüzdeki yıl muhtemelen yine tartışmalara konu olacak bir sezonla geri dönecek. Hikâye tarafında önemli değişikliklere sahne olacak 3. sezon, The Last of Us Part II'nun ikinci yarısını ekrana uyarlayacak. Bu kısımda önemli yer tutan karakterleri kimlerin canlandıracağı dün belli oldu.

    HBO, The Last of Us'ın 3. sezonunda oyuncu kadrosuna John Goodman, Laura Bailey ve Ian Alexander'ın da katılacağını paylaştı. Bu üç isim, daha önce duyurulan Clea Duvall, Patrick Wilson, Jason Ritter gibi oyuncularla birlikte yeni sezonda kadroya dâhil olacak.

    Bu üç isim arasında en dikkat çekici olanı tabii ki usta oyuncu John Goodman (The Big Lebowski, Argo). Öte yandan Laura Bailey de özellikle oyun dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Meşhur Dungeons & Dragons oyun grubu Criticial Role'un parçası olan Bailey, bugüne kadar BloodRayne'den Persona'ya, World of Warcraft'tan Spider-Man'e pek çok oyunda başlıca seslendirme sanatçılarından biri olarak karşımıza çıktı. Nitekim kendisi The Last of Us Part II'de de Abby karakterini canlandırmıştı. Ne var ki kendisi dizide Abby'ye değil, Seraphites fanatiklerinin lideri olan Elizabeth'e hayat verecek. 

    The Last of Us 3. Sezon, Önemli Değişikliklere Sahne Olacak

    The Last of Us'ın 3. sezonu dizi için önemli değişikliklere sahne olacak. İlk olarak, oyunun yaratıcısı olan Neil Druckmann bu kez yaratıcı ekibin bir parçası olmayacak. İlk iki sezonu Craig Mazin (Chernobyl) ile birlikte hazırlayan Druckmann, yeni oyununa odaklanabilmek için diziden ayrıldığını ve 3. sezonun parçası olmayacağını açıkladı.

    Asıl büyük değişiklik ise hikâyede tarafında yaşanacak.(Bundan sonrası hem 2. oyuna hem de 2. sezona dair spoiler içerir). Aynı ikinci oyunda olduğu gibi dizide de ana karakter değişecek. 3. sezonun ana karakteri Elly değil Abby (Kaitlyn Dever) olacak. Dizi, yaşananları bu kez Abby'nin gözünden aktaracak.

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