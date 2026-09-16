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    The Last of Us dizisi için yolun sonu göründü: HBO patronu final planlarını paylaştı

    Önümüzdeki yıl 3. sezonuyla ekranlara geri dönmesi beklenen The Last of Us dizisi, beklenenden önce veda edebilir. HBO Başkanı Casey Bloys, final planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    The Last of Us dizisi için yolun sonu göründü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Emmy Ödül Töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen HBO Başkanı Casey Bloys, HBO dizilerine dair gelecek planlarını paylaştı. Bu sohbet sırasında The Last of Us dizisi de gündeme geldi. Bloys'un yaptığı açıklamalar, The Last of Us'ın 3. sezonuyla ekranlara veda edeceğine işaret ediyor.

    The Last of Us Dizisinin 3 Sezondan Uzun Sürmesi Gündemdeydi

    Dizi ilk başladığı dönemde zaten bunun 3 sezonluk bir dizi olacağı düşünülüyordu ama dizi ilerledikçe yapılan açıklamalar ekibin 4. sezon üzerinde de düşünmeye başladığını gösterdi. Hatta doğrudan dizinin yaratıcısı Craig Mazin, oyunun hikâyesinin ötesine geçip 4. sezonu da çekebileceklerini ima eden açıklamalar yaptı. Ancak görünen o ki bu planlar rafa kalkmış. Çünkü Casey Bloys, 3. sezonun final sezonu olarak hazırlandığını açıkladı.

    The Last of Us'ın önümüzdeki yıl ekrana gelecek 3. sezonu, dizi için önemli değişikliklere sahne olacak. Oyunun yaratıcısı olan Neil Druckmann bu kez yaratıcı ekibin bir parçası olmayacak ki bu ayrılığın da diziyi üç sezonda bitirme kararında etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Sonuçta hikâyeyi sürdürmek için Druckmann'ın onayına ve rehberliğine ihtiyaç duyuluyor. Onun projeden ayrılmış olması, olası bir 4. sezonun fişini çekmiş olabilir.

    Yeni sezondaki asıl büyük değişiklik ise hikâye tarafında yaşanacak. (Bundan sonrası hem 2. oyuna hem de 2. sezona dair spoiler içerir). Aynı ikinci oyunda olduğu gibi dizide de ana karakter değişecek. 3. sezonun ana karakteri Elly değil Abby (Kaitlyn Dever) olacak. Dizi, yaşananları bu kez Abby'nin gözünden aktaracak.

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