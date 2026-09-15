The Last of Us Part 2’nin PC multiplayer modu Sony’nin talebiyle iptal edildi

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Tam Boyutta Gör The Last of Us Part 2 için PC’de geliştirilen gayriresmi multiplayer modunun çıkışı geliştirici ekibe göre Sony Interactive Entertainment’ın talebi üzerine iptal edildi. Aylarca geliştirilen projenin bu ay oyuncularla buluşması bekleniyordu.

Sony’den geliştirici ekibe uyarı

The Last of Us Part 2’nin PC sürümü için Specizer mod ekibi tarafından geliştirilen multiplayer projesi, Sony tarafından geliştirici ekibe gönderilen mektupla birlikte son buldu. Ocak ayından bu yana geliştirilen proje, yaz aylarında YouTube üzerinden paylaşılan kapsamlı oynanış görüntüleriyle dikkat çekmişti. Oyuna ayrıca özel yetenekler, mekanikler ve haritalar eklenmişti.

Bununla birlikte The Last of Us Part 2 aslında başlangıçta resmi bir multiplayer bileşeniyle birlikte planlanmıştı. Ancak Naughty Dog başkanı ve oyunun yönetmeni Neil Druckmann, Eylül 2019’da yaptığı açıklamada multiplayer modunun oyunun çıkışında yer almayacağını duyurdu.

Stüdyo, kaynaklarının tamamını ana oyuna yönelterek şimdiye kadarki en büyük oyununu geliştirmek istediğini belirtmişti. Bununla birlikte Naughty Dog, devam oyunundaki çalışmalar tamamlandıktan sonra The Last of Us evreninde yeni bir multiplayer deneyimi sunacağını açıklamıştı.

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Bu plan doğrultusunda The Last of Us Online üzerinde çalışılmaya başlandı. Naughty Dog, Haziran 2022’de oyuna ait ilk konsept çizimlerini paylaşırken yapımın kendine ait bir hikayesi ve tamamen yeni karakterlerden oluşan bir kadrosu olacağını açıklamıştı. Druckmann ayrıca projenin stüdyonun tek oyunculu oyunları kadar büyük olacağını söylemişti. Ancak bu resmi multiplayer projesi de oyunculara ulaşamadı. Naughty Dog, 2023’te The Last of Us Online’ı iptal ettiğini açıkladı.

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The Last of Us Part 2’nin PC multiplayer modu iptal edildi

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