The Mandalorian and Grogu filminden yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Star Wars, bu yaz The Mandalorian and Grogu ile beyaz perdeye geri dönüyor. The Mandalorian dizisinin tanıdığımız karakterlerin yeni maceralarına odaklanan film, 22 Mayıs'ta sinemalarda izleyici ile buluşacak. Özellikle dizinin hayranları tarafından heyecanla beklenen The Mandalorian and Grogu için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu'da, Alien serisinin yıldızı Sigourney Weaver da rol alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.

The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs'ta Sinemalarda!

Dizinin son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise farklı bir maceraya atılıyor. Çünkü Disney tarafından paylaşılan sinopsiste, Mando ve Grogu'nun İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderileceği belirtiliyor. Yani film, dizinin hikâyesiin devam etirmek yerine, Mando ve Grogu'nun farklı bir macerasını perdeye taşıyacak.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-28 Şubat 2026 1 gün önce eklendi

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Bu durum yayınlanan fragmanlarda da hissediliyor. The Mandalorian and Grogu'nun prodüksiyon kalitesi, eski Star Wars filmlerinden ziyade The Mandalorian dizisine yakın duruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Mandalorian and Grogu filminden yeni fragman

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: