The Mandalorian and Grogu filminden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu ile birlikte usta oyuncu Sigourney Weaver (Alien, Avatar) da seriye katılıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.
The Mandalorian and Grogu, Yeni Bir Maceraya Odaklanıyor
The Mandalorian'ın son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise yepyeni bir maceraya atılıyor. Filmde Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.
Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Bu durum şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda da hissediliyor. The Mandalorian and Grogu'nun prodüksiyon kalitesi, eski Star Wars filmlerinden ziyade The Mandalorian dizisine yakın duruyor. Bu durumun filmin gişesine nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz. Mandalorian filmi, 22 Mayıs'ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
