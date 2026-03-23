The Mandalorian and Grogu filminden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Star Wars serisi, bu yaz The Mandalorian and Grogu filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. The Mandalorian dizisinin tanıdığımız karakterlerin yeni maceralarına odaklanan film, 22 Mayıs'ta sinemalarda izleyici ile buluşacak. Özellikle dizinin hayranları tarafından heyecanla beklenen The Mandalorian and Grogu için tanıtım çalışmalarını sürdüren Lucasfilm, bugün filmden kısa bir tanıtım videosu daha yayınladı.

Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu ile birlikte usta oyuncu Sigourney Weaver (Alien, Avatar) da seriye katılıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.

The Mandalorian and Grogu, Yeni Bir Maceraya Odaklanıyor

The Mandalorian'ın son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise yepyeni bir maceraya atılıyor. Filmde Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Bu durum şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda da hissediliyor. The Mandalorian and Grogu'nun prodüksiyon kalitesi, eski Star Wars filmlerinden ziyade The Mandalorian dizisine yakın duruyor. Bu durumun filmin gişesine nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz. Mandalorian filmi, 22 Mayıs'ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

