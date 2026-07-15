The Mandalorian and Grogu dijitale geliyor: Evde izlenebileceği tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör 22 Mayıs'ta vizyona giren Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, sinema yolculuğunu tamamladıktan neredeyse iki ay sonra nihayet ev sinemasına geliyor. Disney, filmin dijital yayınının 21 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Tabii film ilk planda Disney+'a gelmeyecek. Bunun yerine Google Filmler ve Apple TV gibi öde-izle servisleri üzerinden izleyicilere sunulacak. İsteyenler burada filmi satın alarak ya da kiralayarak izleyebilecek. Bu tarz filmlerin Disney+ gibi abonelikle çalışan dijital platformlara gelmesi için genelde birkaç ay daha beklemek gerekiyor.

The Mandalorian and Grogu, 21 Temmuz'da Ev Sinemasına Geliyor

The Mandalorian dizisinden tanıdığımız Din Djarin ve minik çırağı Grogu, bu filmde yepyeni bir maceraya atılıyor. Filmde Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

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The Mandalorian dizisinin yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Nitekim bu durum filme de yansımış gibi görünüyor. Filme dair pek çok eleştiride, bunun bir Star Wars filminden ziyade peş peşe eklenmiş iki Mandalorian bölümü gibi hissettirdiği söyleniyor.

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The Mandalorian and Grogu'nun dijitale geleceği tarih belli oldu

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