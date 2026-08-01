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    The Odyssey çılgınlığı sürüyor: Filmi 70mm IMAX'te izlemek için binlerce kişi sırada

    IMAX, The Odyssey ile adeta zirvesini yaşıyor. Dünyanın dört bir yanından IMAX salonları kapalı gişe oynarken, özellikle 70mm IMAX gösteren salonlarda filmi izlemek için binlerce kişi sıra bekliyor.

    The Odyssey çılgınlığı sürüyor: Filmi 70mm IMAX'te izlemek için 40 bin kişi sırada Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın beğeni kazanan son filmi The Odyssey, gişede fırtınalar estirmeye devam ediyor. Film artık vizyondaki üçüncü haftasına giriyor olmasına rağmen özellikle IMAX salonları kapalı gişe oynuyor. Filmi 70mm formatında gösteren IMAX salonlarında ise bilet bulmak neredeyse imkânsız.

    The Odyssey'in 70mm IMAX salonları için satışa çıkan biletleri dakikalar içinde tükeniyor. Bunun en dikkat çekici örneği bu hafta İngiltere'de yaşandı. İngiltere'deki en büyük IMAX salonu olan ve filmi 70mm IMAX formatında gösteren BFI IMAX'in satışa çıkardığı yeni Odyssey biletleri 30 dakika içinde tükendi. Üstelik bu esnada oluşan yoğun talep nedeniyle sitede çökmeler yaşandı. BFI, yeni açılacak seanslar için yaklaşık 40 bin kişinin sırada olduğunu söylüyor. Üstelik bu sadece İngiltere'de bir salon. Dünya geneline baktığımızda, binlerce belki de yüz binlerce insan, The Odyssey'i IMAX'te, özellikle de 70mm IMAX'te izlemek için sıra bekliyor.

    70mm IMAX'in Sunduğu Görüntü Farkı Sosyal Medyada Büyük Ses Getirdi 

    Özellikle 70mm IMAX salonlarına yoğun ilgi olması sürpriz değil. Çünkü Nolan'ın filmini tam olarak istediği şekilde deneyimlemeniz için en ideal format bu. Nitekim sosyal medyada dolaşan görseller, sıradan bir sinema ile 70mm IMAX salonlar arasında ne kadar büyük fark olduğunu gözler önüne seriyor.

    Sosyal medyada epey ses getiren bu fark, IMAX salonlarının geleceği için de umut verici. İleride hem 70mm IMAX formatını destekleyen daha fazla salonun açıldığını, hem de bu formata özel daha fazla filmin çekildiğini görebiliriz. Nitekim IMAX CEO'su da The Odyssey'in IMAX için bir dönüm noktası olacağını söylüyor.

    Nolan The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

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    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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