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    Şok sızıntı: The Odyssey'in HD versiyonu X'e (Twitter) yüklendi

    Son günlerin en çok konuşulan filmi The Odyssey, daha vizyona girdikten bir hafta sonra internete sızdırıldı. Filmin HD görüntü kalitesindeki tam hâli, X (Twitter) üzerinden yayınlandı.

    Şok sızıntı: Odyssey'in HD versiyonu X'e (Twitter) yüklendi Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın gişede fırtınalar estiren yeni filmi The Odyssey, bugün beklenmedik bir haberle gündeme taşındı. Daha dokuz gün önce vizyona giren filmin HD kalitesindenki tam hâli internete sızdırıldı. Dün X (Twitter) platformuna yüklenen video, silinmeden önce 2 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.

    Universal ve X bu sızıntının önüne geçmek hem ilk videoyu hem de sonrasında yüklenen kopyalarını hızlıca sildiriyor. Ancak artık bu kayıt internette yayılmış olduğu için, videonun her yerden temizlenmesi pek mümkün olmayacaktır.

    The Odyssey Gişede Hız Kesmiyor

    The Odyssey internete sızdırılmış olsa da bunun filmin gişesi üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı düşünülüyor. Çünkü pekçok sinemasever filmi mümkün olan en büyük ekranda izlemeyi tercih ediyor. Nitekim IMAX salonlarının neredeyse tamamı kapalı gişe oynuyor ki bu durum yakın zamanda da değişmeyecek gibi duruyor.

    Nolan The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

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