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    The Odyssey sızıntısı can yakacak: Universal sinema salonlarını incelemeye aldı

    The Odyssey korsan kopyası sosyal medyaya düşünce Universal Studios alarma geçti. Sızıntıyı kimin yaptığını bulmak için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.      

    The Odyssey Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve ilk hafta sonu rakamları ile büyük bir rekorun işaretlerini veren Christopher Nolan imzalı The Odyssey şok bir şekilde korsana düşmüştü. X platformunda kaliteli sürümüyle boy gösteren korsan kopya için Universal Studios titiz bir çalışma başlattı.

    The Odyssey’i kim sızdırdı?

    Genelde sinema filmlerinin korsana düşmesi ilk etapta salon çekimi ya da düşük çözünürlükte kopyalarla oluyordu. Ne var ki X platformunda dağıtılan kopya oldukça kaliteli. Bu da içeriden bir sızıntı ihtimalini akıllara getiriyor.

    Gelen bilgilere göre Universal Studios dağıttığı kopyalarda yer alan dijital işaretleri takip ederek şirket içerisinde bir sızıntı olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Ayrıca sinema salonlarında çalışan projeksiyon görevlisinin ya da salon sorumlusunun dağıtım paketinden kopyayı elde edecek bir donanım kullanmış olabileceği de değerlendiriliyor.

    X platformundaki sızıntılar X ekibi tarafından sıkı takip ediliyor ve paylaşan hesap hemen engelleniyor. Yine de halen pek çok hesapta korsan kopya izlenebilir durumda. Bununla birlikte sızıntının sinema salonlarına etki etmesi beklenmiyor. İkinci haftasında 640 milyon doları geçen The Odyssey kapanışta 1 milyar dolara ulaşacak ve The Dark Knight Rises filmini geçerek en büyük hasılatı elde eden Nolan filmi haline gelecek.

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