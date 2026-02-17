The Office bölümü gibi: Tesla’nın FSD sistemi aracı göle doğru sürdü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın en güncel “Full Self-Driving” (FSD) yazılımını kullanan bir sürücünün paylaştığı video, şirketin otonom sürüş iddialarını yeniden tartışmaya açtı. Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntülerde aracın sürücüyü bir göle doğru yönlendirmeye çalıştığı görülüyor. Olay, FSD’nin güvenliği ve pazarlanma biçimine yönelik eleştirileri güçlendirirken aynı zamanda akılla The Office dizisini getirdi.

FSD yeniden gündemde

Eski SpaceX çalışanı olan Daniel Milligan, yaşadığı anları X platformunda paylaştı. Milligan, aracının o sırada FSD v14.2.2.4 (build 2025.45.9.1) yazılımıyla çalıştığını belirtti. Söz konusu sürüm Tesla’nın filoya sunduğu en güncel güncellemelerden biri olarak dikkat çekiyor. Milligan aynı zamanda bunun tek seferlik bir hata olmadığını kanıtlayan ikinci bir video daha paylaştı.

Göle yönelme vakasında kullanılan v14.2.2.4 sürümü Ocak 2026’nın sonlarında dağıtıma açıldı. Tesla, bu güncellemeyi “iyileştirilmiş ve ince ayar yapılmış” bir yapı olarak tanımladı. Ancak v14.2 serisi genel olarak sistemde bazı önemli teknik değişiklikler içeriyordu.

Bu seriyle birlikte Tesla, sinir ağı tabanlı görsel kodlayıcısını daha yüksek çözünürlüklü özellikler işleyebilecek şekilde güncelledi. Ayrıca sistemin acil durum araçlarını algılama ve bunlara uygun tepki verme yetenekleri geliştirildi. Buna karşın göl vakasında olduğu gibi bazı uç hataların devam ettiği görülüyor.

NHTSA soruşturmaları sürüyor

FSD’ye yönelik eleştiriler yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı değil. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ekim 2025’te 2,88 milyon Tesla aracı kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kurum, FSD ile bağlantılı 58 olayı, bunların içinde 14 kazayı ve 23 yaralanmayı mercek altına aldı. Şu ana kadar Tesla’nın sürücü destek sistemleriyle bağlantılı kazalarda 50’den fazla ölüm rapor edilmiş durumda.

Kısa bir süre önce ise Tesla, FSD’yi yalnızca abonelik modeliyle sunmaya başladı. Aylık 99 dolarlık ücret karşılığında erişilebilen sistem, daha önce tek seferlik yüksek bedelli bir paket olarak satılıyordu.

Mevcutta bulunan tüm sürücü destek sistemlerin belirli kısıtlamaları bulunuyor. Tesla tarafındaki asıl tartışma ise isimlendirmeye dayanıyor. Uzmanlar, sürücü gözetimi gerektiren bir teknolojinin “Full Self-Driving” (Tam otonom sürüş) olarak pazarlanmasının beklentileri yükselttiğini ve kullanıcı algısını etkilediğini belirtiyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, sistemin göle doğru yönelmesinin The Office dizisinin unutulmaz sahnelerinden birini andırdığını yazdı. Söz konusu bölümde, navigasyon talimatlarını sorgulamadan takip eden Michael, aracını doğrudan bir göle sürüyor ve ortaya absürt bir tablo çıkıyordu.

