The Office'in yeni versiyonu olan The Paper'dan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyicilerle buluşacak dikkat çekici dizilerden biri de The Paper olacak. Çünkü Peacock platformu tarafından hayata geçirilen dizi, The Office'in yeni versiyonu olarak hazırlandı. Aynı The Office gibi The Paper da küçük bir ofiste geçiyor ve bu ofisi mesken tutan renkli karakterlerin hikâyesini, sahte bir belgesel estetiğinde ekrana taşıyor.

Bu kez hikâyenin merkezindeki ofis, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi yer alıyor. Bu gazetenin başına Genel Yayın Yönetmeni olarak getirilen Ned Sampson, meslekle çok da alakası olmayan bu grubu profesyonel gazeticilere dönüştürmek için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

The Paper, 4 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak

Bu yeni versiyonun başrolünde Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal dizideki rolünü yineleyen tek isim ise Oscar Martinez rolüyle geri dönecek olan Oscar Nuñez olacak.

The Office'in ana karakterlerinden hiçbirini barındırmayan The Paper'ın serinin hayranları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Ancak işin arkasında yine Greg Daniels'ın olması, bu eksikliğe rağmen projeye dair beklenti oluşturuyor.

