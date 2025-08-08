The Office'in yeni versiyonu olan The Paper'dan ilk fragman yayınlandı

Bu kez hikâyenin merkezindeki ofis, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi yer alıyor. Bu gazetenin başına Genel Yayın Yönetmeni olarak getirilen Ned Sampson, meslekle çok da alakası olmayan bu grubu profesyonel gazeticilere dönüştürmek için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
The Paper, 4 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak
Bu yeni versiyonun başrolünde Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal dizideki rolünü yineleyen tek isim ise Oscar Martinez rolüyle geri dönecek olan Oscar Nuñez olacak.
The Office'in ana karakterlerinden hiçbirini barındırmayan The Paper'ın serinin hayranları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Ancak işin arkasında yine Greg Daniels'ın olması, bu eksikliğe rağmen projeye dair beklenti oluşturuyor.