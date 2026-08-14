HBO'nun The Penguin dizisi sürpriz bir haberle gündemde: 2. sezon olmayabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör DC çizgi romanlarının en popüler kötü adamlarından biri olan Penguen'e odaklanan HBO dizisi The Penguin, tek sezonluk bir dizi olarak kalabilir.

Robert Pattinson'lı The Batman filmiyle aynı evrende geçen dizi, 2024 yılında yayınlanan ilk sezonuyla oldukça başarılı olmuş, bu başarı 2. sezonun da önünü açmıştı. Nitekim o dönemde yapılan açıklamalarda 2. sezonun çekileceğine işaret edilmişti. Ancak bugün The Ankler tarafından aktarılan bilgilere göre 2. sezon hiçbir zaman çekilmeyebilir. Hollywood içinden bigi aktaran The Ankler, 2. sezonun artık arafta olduğunu söylüyor. Dizilere dair stratejisini değiştiren DC, sinema tarafına ağırlık vermek için The Penguin'den de vazgeçebilir.

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The Batman II'nin Ertelenmesi The Penguin'i Krize Sokmuş Olabilir

Colin Farrell'ın hayat verdiği Penguin karakteri, dizinin kaderinden bağımsız olarak The Batman'in devam filminde geri dönecek. Ancak bunun için de iki yıl daha beklememiz gerekiyor. Zira The Batman II, kısa süre önce 2028'e ertelendi. Daha önce gelen haberlerde, Penguin'in hikâyesini devam ettirmeden önce The Batman II'nin çıkışının bekleneceği söyleniyordu. Bu filmin 2028'e ertelenmesi de dizinin kaderini etkilemiş olabilir.

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