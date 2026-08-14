Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HBO'nun The Penguin dizisi sürpriz bir haberle gündemde: 2. sezon olmayabilir

    Normalde 2. sezonla yoluna devam etmesi beklenen The Penguin dizisi, bugün sürpriz bir haberle gündemde. Gelen son bilgilere bakılırsa The Penguin tek sezonluk bir dizi olarak kalabilir.

    HBO'nun The Penguin dizisi sürpriz bir haberle gündemde: 2. sezon olmayabilir Tam Boyutta Gör
    DC çizgi romanlarının en popüler kötü adamlarından biri olan Penguen'e odaklanan HBO dizisi The Penguin, tek sezonluk bir dizi olarak kalabilir.

    Robert Pattinson'lı The Batman filmiyle aynı evrende geçen dizi, 2024 yılında yayınlanan ilk sezonuyla oldukça başarılı olmuş, bu başarı 2. sezonun da önünü açmıştı. Nitekim o dönemde yapılan açıklamalarda 2. sezonun çekileceğine işaret edilmişti. Ancak bugün The Ankler tarafından aktarılan bilgilere göre 2. sezon hiçbir zaman çekilmeyebilir. Hollywood içinden bigi aktaran The Ankler, 2. sezonun artık arafta olduğunu söylüyor. Dizilere dair stratejisini değiştiren DC, sinema tarafına ağırlık vermek için The Penguin'den de vazgeçebilir.

    The Batman II'nin Ertelenmesi The Penguin'i Krize Sokmuş Olabilir 

    Colin Farrell'ın hayat verdiği Penguin karakteri, dizinin kaderinden bağımsız olarak The Batman'in devam filminde geri dönecek. Ancak bunun için de iki yıl daha beklememiz gerekiyor. Zira The Batman II, kısa süre önce 2028'e ertelendi. Daha önce gelen haberlerde, Penguin'in hikâyesini devam ettirmeden önce The Batman II'nin çıkışının bekleneceği söyleniyordu. Bu filmin 2028'e ertelenmesi de dizinin kaderini etkilemiş olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    triger kayışı kaç km de değişir fn tuşu kapatma yedek subay nasıl olunur nissan juke 1.5 dci audi a3 otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum