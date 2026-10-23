The Penguin'i yapan ekip yeni bir DC dizisi hazırlıyor

HBO, Bir Poison Ivy Dizisi Hazırlıyor
Gelen son haberlere göre HBO, Batman çizgi-romanlarında karşımıza çıkan bir diğer kötü karakter olan Poision Ivy hakkında bir dizi hazırlaması için Lauren LeFranc'i görevlendirdi. The Penguin'in yürütücü yapımcısı ve showrunner'ı, yani dizi sorumlusu olan LeFranc, bu yeni projenin de başında yer alacak.
Şimdilik hazırlık sürecinin başlarında olan Poison Ivy dizisi HBO'dan pilot bölüm ya da ilk sezon için henüz onay almış değil. Bu tarz somut bir karar görmek için önce senaryo aşamasının tamamlanması gerekecek. Ancak HBO'nun bu projeye epey ilgi gösterdiği söyleniyor.
The Penguin'in aksine Poison Ivy, Matt Reeves'in The Batman filmleriyle aynı evrende geçmeyecek. Ancak bunun ötesinde proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: