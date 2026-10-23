The Penguin'i yapan ekip yeni bir DC dizisi hazırlıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Penguin'den sonra Lanterns'ın büyük ilgi görmesi, HBO'yu yeni DC dizileri konusunda daha da heyecanlandırmış görünüyor. Nitekim gelen son haberler, kanalın yeni bir DC dizisi üzerinde daha çalıştığını gösteriyor. Üstelik bu projenin başında The Penguin ekibindeki kilit isimlerden biri olan Lauren LeFranc var.

HBO, Bir Poison Ivy Dizisi Hazırlıyor

Gelen son haberlere göre HBO, Batman çizgi-romanlarında karşımıza çıkan bir diğer kötü karakter olan Poision Ivy hakkında bir dizi hazırlaması için Lauren LeFranc'i görevlendirdi. The Penguin'in yürütücü yapımcısı ve showrunner'ı, yani dizi sorumlusu olan LeFranc, bu yeni projenin de başında yer alacak.

Şimdilik hazırlık sürecinin başlarında olan Poison Ivy dizisi HBO'dan pilot bölüm ya da ilk sezon için henüz onay almış değil. Bu tarz somut bir karar görmek için önce senaryo aşamasının tamamlanması gerekecek. Ancak HBO'nun bu projeye epey ilgi gösterdiği söyleniyor.

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The Penguin'in aksine Poison Ivy, Matt Reeves'in The Batman filmleriyle aynı evrende geçmeyecek. Ancak bunun ötesinde proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı.

Tam Boyutta Gör Bitkileri kontrol edebilen tehlikeli ve baştan çıkarıcı bir kadın olarak tanımlayabileceğimiz Poison Ivy, bugüne kadar kendi solo projesiyle izleyici karşısına çıkmadı. Ancak farklı karakterlerin projeleriyle ekranlara geldi. 1997 yapımı Batman & Robin filminde bu karaktere Uma Thurman hayat verirken, önemli karakterlerden biri olduğu Harley Quinn animasyon dizisinde ise karakteri Lake Bell seslendirdi.

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The Penguin ekibi yeni bir DC dizisi hazırlıyor

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