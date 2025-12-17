Giriş
    Bu yılın en iyi dizisi seçilen The Pitt 2. sezonuyla geri dönüyor: İlk fragman paylaşıldı

    En İyi Dizi dâhil beş dalda Emmy kazanan HBO Max dizisi The Pitt, 2. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin 2. sezonundan yayınlanan ilk fragmanla birlikte yayın tarihi de duyuruldu.

    Bu yılın en iyi dizisi seçilen The Pitt 2. sezonuyla geri dönüyor: İlk fragman paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl yayın hayatına başlayan en dikkat çekici dizilerden biri de The Pitt oldu. HBO Max'te izleyici ile buluşan dizi, bir acil serviste yaşananları gerçekçi bir şekilde ele alan anlatımı ve üç boyutlu karakterleriyle izleyicileri etkilemeyi başardı. Dizinin bu başarısı hem izlenme rakamlarına hem de ödül sezonuna yansıdı. Nitekim The Pitt, bu yıl Emmy Ödülleri'nde En İyi Dizi (Drama) dâhil beş dalda ödülün sahibi oldu.

    The Pitt 2. Sezon, 8 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

    Televizyon Akademisi tarafından yılın en iyi drama dizisi olarak seçilen The Pitt, önümüzdeki ay 2. sezonuyla geri dönecek. Merakla beklenen 2. sezondan ilk fragmanı paylaşan HBO, bu fragmanla birlikte yayın tarihini de paylaştı. The Pitt'in 2. sezonu, 8 Ocak'ta, yani ilk sezonun çıkışından tam bir yıl sonra izleyici ile buluşacak.

    The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her an ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

    Aynı tema üzerinden ilerleyecek olan 2. sezonda Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell ve Shabana Azeez'den oluşan ana ekip tam kadro geri dönecek.

