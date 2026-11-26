Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat HBO Max'in sevilen yapımı The Pitt, merakla beklenen 3. sezonuyla yakında ekranlara dönüyor. Her yıl yeni bir sezonla izleyici karşısına çıkmayı başaran dizi, 7 Ocak'ta başlayacak. Ana kadronun büyük oranda korunduğu 3. sezona Chris Diamantopoulos ve Hannah Ware gibi yeni isimler dahil olurken, Dr. Samira rolündeki Supriya Ganesh ise projeye veda ediyor. Yapım, Pittsburgh'taki acil servis çalışanlarının yaşam mücadelesini anlatmayı sürdürecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda çıkan en başarılı dizilerden olan The Pitt, izleyicileri sezonlar arasında uzun süre bekletmeme konusunda da oldukça iyi bir iş ortaya koyuyor. Bu tarz yüksek profilli dizilerin sezonlar arasında iki-üç yıl ara vermeyi neredeyse standart hâline getirdiği bu dönemde The Pitt ise istisnasız her yıl yeni bir sezonla karşımıza çıkıyor. Nitekim 3. sezon da 2. sezondan tam bir yıl sonra izleyici ile buluşmuş olacak.

The Pitt 3. Sezon, 7 Ocak'ta Başlayacak

HBO Max, dün yaptığı açıklamayla yeni sezonun 7 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Bununla birlikte yeni sezonun oyuncu kadrosu da resmi olarak paylaşıldı.

Ana kadronun neredeyse tamamının geri döneceği 3. sezonda oyuncu kadrosuna Stephen Chang, Barry Clifton, Chris Diamantopoulos, Lawrence Kao, Brent Sexton, JB Tadena ve Hannah Ware da katılacak. Bu sezon ana kadrodan eksilecek en önemli ise Dr. Samira Mohan karakterine hayat veren Supriya Ganest olacak.

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The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her an ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

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The Pitt 3. sezon yayın tarihi belli oldu

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