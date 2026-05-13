The Punisher: One Last Kill, Disney+'ta izleyici ile buluştu; John Wick'e benzetiliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Film ve dizilerinin yanı sıra zaman zaman "TV special" olarak nitelendirdiği bir saatlik TV yapımları da çeken Marvel, bugün bunlara bir yenisini daha ekledi. Punisher "special"ı olarak duyurulan The Punisher: One Last Kill, bugün Disney+'ta izleyici ile buluştu.

Marvel Sinematik Evreni'nde Punisher'a hayat veren Jon Bernthal, One Last Kill'de sadece Frank Castle rolüyle dönmekle kalmıyor, aynı zamanda bu projenin başında da yer alıyor. Bernthal, senaryoyu daha önce We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile birlikte yazdı. Bernthal tarafından seçilen Green aynı zamanda bu projenin yönetmenliğini de üstlendi.

The Punisher. One Last Kill, John Wick'e Benzetiliyor

Marvel Sinematik Evreni'nde görmeye alışık olmadığımız kadar kanlı bir hesaplaşmayı ekrana taşıyan The Punisher: One Last Kill, genel olarak beğenilmiş görünüyor. Bugün itibarıyla yapımın Rotten Tomatoes'taki puanı %83, izleyici puanı ise %93. Sosyal medyada paylaşılan ilk tepkiler de büyük ölçüde olumlu.

The Punisher: One Last Kill, çizgi-romanlardaki "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisini ekrana uyarlıyor. Gnucci suç ailesinin başında yer alan Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de mafyayı Punisher'ın peşine takıyor. One Last Kill bu yönüyle John Wick'e benzetiliyor.

