The Rings of Power'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), önümüzdeki ay 3. sezonuyla ekranlara dönecek. 11 Kasım'da başlayacak yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, dün yeni sezonun resmi fragmanını paylaştı.

The Rings of Power 3. Sezon, Hikâyeyi İleri Sarıyor

The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini izleyeceğiz.

Yeni DC filmi Clayface'e dair ilk yorumlar paylaşıldı 20 sa. önce eklendi

Yeni sezonda Charlie Vickers (Sauron), Morfydd Clark (Galadriel) ve Robert Aramayo (Elrond) önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönüyor. 3. sezonda onlara katılan başlıca isimler ise Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Eddie Marsan (Ray Donovan) ve Andrew Richardson olacak.

Dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve J.D. Payne, üçüncü sezonun da başında bulunuyor. Bu yüzden diziden pek memnun kalmayanlar için yeni sezonda değişen pek bir şey olmayacak.

Yayınlanan yeni fragmanın hem orijinal hâlini, hem de Türkçe dublajlı versiyonunu altta bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Rings of Power 3. sezon fragmanı yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: