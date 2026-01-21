Giriş
    The Rip, Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olma yolunda ilerliyor

    Matt Damon ve Ben Affleck'in başrollerini paylaştığı The Rip, Netflix'te büyük ilgi görüyor. Filmin ilk hafta performansı, Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olabileceğini gösteriyor.

    The Rip, Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olma yolunda ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Netflix'in son dönemdeki en dikkat çekici projelerinden olan aksiyon filmi The Rip, geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu. Ünlü oyuncular Ben Affleck ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı film, tahmin edildiği gibi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki The Rip daha ilk üç günde 41.6 milyon izlenmeye ulaştı.

    The Rip'i bu hafta Netflix'te zirveye taşıyan bu sayı, filmin tüm zamanlar listesinde de ilk 10'a girebileceğini gösteriyor. Çünkü The Rip açılış haftasında 41.6 milyon izlenmeye ulaşarak, en iyi açılış yapan Netflix filmleri araısnda dokuzuncu sırayı almış durumda. Sonraki haftalarda bu performansını korursa, rahatlıkla Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girebilir.

    The Rip, Birbirlerinden Şüphe Duymaya Başlayan Bir Grup Polise Odaklanıyor

    The Rip, Miami'de görev yapan elit bir polis ekibine odaklanıyor. Yalnız bir kadının yaşadığı bir evde milyonlarca dolar nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip, sürprizler ve ihanetlerle dolu, aksiyon dozu yüksek bir hikâye vadediyor.

    Filmin yönetmen koltuğunda daha önce The Grey ve Smokin' Aces gibi aksiyon filmlerine imza atan Joe Carnahan oturuyor. Oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Matt Damon'a Kyle Chandler, Teyana Taylor, Steven Yeun, Scott Adkins, Sasha Calle gibi isimler eşlik ediyor.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

