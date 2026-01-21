The Rip, Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olma yolunda ilerliyor

The Rip'i bu hafta Netflix'te zirveye taşıyan bu sayı, filmin tüm zamanlar listesinde de ilk 10'a girebileceğini gösteriyor. Çünkü The Rip açılış haftasında 41.6 milyon izlenmeye ulaşarak, en iyi açılış yapan Netflix filmleri araısnda dokuzuncu sırayı almış durumda. Sonraki haftalarda bu performansını korursa, rahatlıkla Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girebilir.
The Rip, Birbirlerinden Şüphe Duymaya Başlayan Bir Grup Polise Odaklanıyor
The Rip, Miami'de görev yapan elit bir polis ekibine odaklanıyor. Yalnız bir kadının yaşadığı bir evde milyonlarca dolar nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip, sürprizler ve ihanetlerle dolu, aksiyon dozu yüksek bir hikâye vadediyor.
Filmin yönetmen koltuğunda daha önce The Grey ve Smokin' Aces gibi aksiyon filmlerine imza atan Joe Carnahan oturuyor. Oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Matt Damon'a Kyle Chandler, Teyana Taylor, Steven Yeun, Scott Adkins, Sasha Calle gibi isimler eşlik ediyor.