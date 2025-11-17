Giriş
    Yeni The Running Man uyarlaması beklenen etkiyi yaratamadı

    80'lerin sevilen aksiyon filmlerinden The Running Man'in, Edgar Wright imzalı yeni versiyonu beklenen etkiyi yaratamadı. Filme dair ilk yorumlar, vasatın üstüne çıkamıyor.

    Yeni The Running Man uyarlaması beklenen etkiyi yaratamadı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın merakla beklenen filmlerinden olan Ölüme Koşan Adam (The Running Man), ülkemizde bu Cuma günü gösterime girecek. Ancak film ABD gibi belli başlı ülkelerde şimdiden sinemaseverlerle buluştu. Böylece filme dair ilk yorumlar da belli oldu. Gerek konusu, gerekse Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of the Dead) imzası taşımasıyla beklenti yaratan film, günün sonunda bu beklentileri karşılayamadı.

    Yeni The Running Man, Vasat Bulundu

    The Running Man'e dair eleştirmen yorumları da izleyici puanları da öyle çok kötü değil. Ancak film genel olarak vasat bulundu. Nitekim aldığı puanlar da bunu yansıtıyor. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 100 üzerinden 56, Rotten Tomatoes puanı ise %65. Filmin IMDb puanı ise 6.8. Tüm bunlardan anlayacağınız üzere film genel olarak vasat bir aksiyon filmi olarak değerlendiriliyor.

    Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan (bu eser daha önce 1987 yılında da sinemaya uyarlanmıştı) The Running Man, medyanın devlet kontrolünde olduğu ve toplumun gösteriyle uyuşturulduğu distopik bir gelecekte geçiyor. TV'deki en popüler programlardan biri olan The Running Man'de çaresiz insanlar ve eski suçlular 30 gün boyunca hayatta kalmak için yarışıyor. İstedikleri yere kaçma imkânı verilen bu yarışmacıların, ödülü kazanmak için 30 gün boyunca peşlerindeki avcıları atlatıp hayatta kalmaları gerekiyor. Bu yeni versiyon, başka çaresi olmadığı için yarışmaya katılan Ben Richards'a odaklanıyor.

    Bu yeni versiyonun başrolünde, son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Katy O'Brian, Daniel Ezra, Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, William H. Macy, Colman Domingo gibi isimler eşlik ediyor

