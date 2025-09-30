Giriş
    Simpson ailesi beyaz perdeye geri dönüyor; Yeni The Simpsons filmi resmen duyuruldu

    Son olarak 2007 yılında beyaz perdede izlediğimiz Simpson ailesi yıllar sonra sinemalara geri dönüyor. Yeni The Simpson filmi resmen duyurulurken, vizyon tarihi de açıklandı.

    Simpson ailesi beyaz perdeye geri dönüyor; Yeni The Simpsons filmi resmen duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alan The Simpsons (Simpson Ailesi), yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Bir süredir dedikodularını duyduğumuz yeni Simpson filmi dün resmi olarak duyuruldu.

    Yeni The Simpsons Filmi, 2027 Yazında Vizyona Girecek

    Disney, 2007 yapımı The Simpsons Movie'nin 20 yıl sonra gelecek devam filminin 23 Temmuz 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.

    Bu hafta 37. sezonuyla ekranlara geri dönen The Simpsons'ın yaratıcıları olan Matt Groening ve James L. Brooks, bu yeni film projesinin de başında yer alacak. Ancak bunun ötesinde film hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Disney, filmin adı ve konusu gibi detayları şimdilik açıklamadı.

    2007 yılında çıkan The Simpsons Movie, çıktığı dönemde hem olumlu yorumlar almış, hem de 536 milyon dolar hasılat yaparak bu başarısını gişeye de yansıtmıştı. Bu yüzden 2027'de çıkacak bu yeni filmden de beklentiler yüksek.

    The Simpsons beyaz perdeye geri dönüyor; Yeni film duyuruldu Tam Boyutta Gör

