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    The Sims 4 için laptop önerileri: Ek paketler ve modlarla rahat oyun

    The Sims 4 için laptop arayanlar buraya! İşte ek paketler ve modlarla rahat oyun deneyimi sunan, güçlü işlemci, yüksek RAM kapasitesi ve RTX ekran kartlarıyla öne çıkan en iyi laptop modelleri:

     The Sims 4’ün temel sürümü çok yüksek sistem gereksinimleri istemese de ek paketler, özel içerikler, yüksek çözünürlüklü dokular ve çok sayıda mod kullanıldığında ihtiyaç duyulan donanım değişebiliyor. Özellikle geniş mod kütüphaneleriyle oynayan kullanıcılar için RAM kapasitesi, SSD alanı ve işlemci performansı önem kazanıyor. Peki Sims 4 için en iyi laptop hangisi? Bu rehberde The Sims 4’ü ek paketler ve modlarla rahatça oynamak isteyenler için farklı donanım özelliklerine sahip en iyi sims 4 laptop modellerini bir araya getiriyoruz.

    The Sims 4 için en iyi dizüstü bilgisayarlar 💻
    Kategori Önerilen model Öne çıkan özellikler Fiyat
    Yüksek RAM ve güçlü performans Casper Excalibur G915 Core 7 240H, RTX 5060 8 GB, 64 GB RAM, 4 TB SSD 157.397 TL
    En üst düzey donanım Casper Excalibur G920 Core i9-14900HX, RTX 5090 24 GB, 64 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç 2560 × 1600 IPS 300 Hz ekran 256.741 TL
    Dengeli donanım HP Victus Gaming Core 5 210H, RTX 5060, 16 GB RAM, 1 TB SSD 69.999 TL
    Güçlü işlemci ve 16 inç ekran Asus TUF Gaming F16 Core i7-14650HX, RTX 5060, 16 GB RAM, 1 TB SSD 94.999 TL
    Büyük ekran ve yüksek yenileme hızı MSI Katana 17 HX Core i7-14650HX, RTX 5060, 32 GB RAM, 17,3 inç QHD 240 Hz ekran 126.999 TL
    Çoklu görev ve performans Lenovo Legion 5 Core i7-13650HX, RTX 5060 8 GB, 32 GB RAM, 15,3 inç WUXGA 165 Hz ekran 109.999 TL

    The Sims 4 için laptop seçerken işlemci, RAM kapasitesi ve depolama alanı, özellikle ek paketler ve modlarla oynarken önem taşıyor. 2026'da öne çıkan modeller arasında Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C), 64 GB RAM ve 4 TB depolama kapasitesiyle geniş mod arşivleri için yüksek kapasite sunarken Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E), Core i9-14900HX işlemcisi ve RTX 5090 ekran kartıyla daha yüksek performans gerektiren oyun ve uygulamalara hitap ediyor. HP Victus Gaming C21SGEA ise RTX 5060 ekran kartı, 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile The Sims 4 için değerlendirilebilecek alternatifler arasında yer alıyor.

    1️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C)

    The Sims 4 için laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur G915, Intel Core 7 240H işlemcisi, 64 GB DDR5 RAM kapasitesi ve RTX 5060 ekran kartıyla The Sims 4’ü ek paketler ve geniş mod arşivleriyle oynamak isteyenlere güçlü bir donanım altyapısı sunuyor. İki adet 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD ile toplam 4 TB depolama alanına sahip olan model, oyunların yanı sıra özel içerikleri, kayıt dosyalarını ve diğer uygulamaları da aynı bilgisayarda saklamak için geniş bir alan sağlıyor. Yüksek bellek kapasitesi de oyunla birlikte farklı uygulamaların çalıştırıldığı senaryolarda esneklik sunuyor.

    16 inç Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. 2,3 kg ağırlığında ve 20,5 mm kalınlığındaki alüminyum kasası, güçlü donanımı taşınabilir bir tasarımla bir araya getiriyor. Dört bölgeli RGB klavye aydınlatması, 80 Wh pil ve Dolby Audio destekli stereo hoparlörler de modelin öne çıkan özellikleri arasında. The Sims 4 için laptop önerileri isteyen ve bilgisayarını farklı oyunlar, uygulamalar ve geniş dosya arşivleri için de kullananlar Casper Excalibur G915 modelini değerlendirebilir.

    • İşlemci: Intel Core 7 240H
    • Bellek: 64 GB DDR5 RAM, 4800 MHz
    • Depolama: 2 x 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD, toplam 4 TB; okuma hızı 6400 MB/sn, yazma hızı 5000 MB/sn
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit
    • Ekran: 16 inç Full HD IPS, 16:10 en-boy oranı, 165 Hz, 350 nit
    • Diğer özellikler: 2,3 kg ağırlık, 20,5 mm kalınlık, alüminyum alaşım kasa, dört bölgeli RGB klavye, 80 Wh pil, Thunderbolt 4, HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 6 ve FreeDOS

    2️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E)

    The Sims 4 için bilgisayar önerisi Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur G920, The Sims 4’ü ek paketler ve modlarla oynamanın yanı sıra yüksek performans gerektiren farklı uygulamaları da çalıştırmak isteyenlere hitap ediyor. Model, 24 çekirdekli Intel Core i9-14900HX işlemciyi 64 GB DDR5 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartıyla bir araya getiriyor. Özellikle aynı anda çok sayıda uygulama çalıştıran veya geniş mod arşivleri kullanan oyuncular için yüksek bellek kapasitesi avantaj sağlıyor.

    16 inçlik IPS ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı oyun ve ek paketler için hızlı yükleme sürelerine katkıda bulunurken, iki M.2 yuvası ileride depolama kapasitesini artırma olanağı sağlıyor. The Sims 4 için bilgisayar önerisi isteyenler ve yüksek güçlü, uzun yıllar kullanabilecekleri bir PC isteyeler Casper Excalibur G920’yi tercih edebilir.

    • İşlemci: Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek, 5,8 GHz’e kadar
    • Bellek: 64 GB DDR5 RAM
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7
    • Ekran: 16 inç IPS, 2560 x 1600 piksel, 300 Hz, 500 nit
    • Bağlantılar: 3 adet USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: FreeDOS

    3️⃣ HP Victus Gaming C21SGEA

    The Sims 4 laptop tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    HP Victus Gaming, Intel Core 5 210H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla The Sims 4’ü ek paketlerle oynamak isteyenlerin değerlendirebileceği modellerden biri. 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD kapasitesi, oyun dosyalarıyla birlikte mod ve özel içerikleri depolamak için bir altyapı sunuyor. RTX 5060 ekran kartının 8 GB GDDR7 belleğe sahip olması da bilgisayarın oyun odaklı donanımını tamamlıyor.

    15,6 inç Full HD IPS ekranı 144 Hz yenileme hızı sunan model, 2,2 kg ağırlığında. RGB aydınlatmalı klavyesi ve HDMI bağlantısı da bulunan HP Victus, oyun dışında günlük kullanım için de tercih edilebilir. The Sims 4 laptop tavsiyeleri arasında işlemci, ekran kartı ve depolama kapasitesini bir arada değerlendiren kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.

    • İşlemci: Intel Core 5 210H, 4,8 GHz'e kadar maksimum hız
    • Bellek: 16 GB DDR5 RAM, 5200 MHz
    • Depolama: 1 TB SSD
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
    • Ekran: 15,6 inç Full HD (1920 x 1080) IPS, 144 Hz
    • Diğer özellikler: 2,2 kg ağırlık, RGB klavye, HDMI, Bluetooth ve FreeDOS

    4️⃣ Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU295

    Sims 4 kaldıracak laptoplar Tam Boyutta Gör
    Asus TUF Gaming F16, Intel Core i7-14650HX işlemcisi ve RTX 5060 ekran kartıyla oyun performansına odaklanan bir laptop. 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD kapasitesi, The Sims 4’ü ek paketlerle oynarken oyun dosyalarını ve özel içerikleri aynı bilgisayarda saklamaya imkan tanıyor. Ekran kartının 8 GB GDDR7 belleği ve işlemcinin 5,2 GHz'e kadar ulaşan maksimum hızı, modelin donanım özellikleri arasında öne çıkıyor.

    16 inç WUXGA ekran, 1920 x 1200 çözünürlük ve IPS panel sunuyor. Full HD ekranlara göre dikeyde daha fazla görüntü alanı sağlayan bu çözünürlük, oyun arayüzünü ve diğer içerikleri görüntülerken kullanışlı olabilir. 2,2 kg ağırlığındaki modelde HDMI, Bluetooth ve Türkçe Q klavye de bulunuyor. Sims 4 kaldıracak laptoplar arayanlar açısından Asus TUF Gaming F16, güçlü işlemci ve harici ekran kartını bir arada sunan seçeneklerden biri.

    • İşlemci: Intel Core i7-14650HX, 30 MB önbellek, 5,2 GHz'e kadar maksimum hız
    • Bellek: 16 GB DDR5 RAM
    • Depolama: 1 TB SSD
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
    • Ekran: 16 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS
    • Diğer özellikler: 2,2 kg ağırlık, HDMI, Bluetooth, Türkçe Q klavye ve FreeDOS

    5️⃣ MSI Katana 17 HX B14WFK-216XTR

    Modlu Sims 4 laptop tavsiyesi Tam Boyutta Gör
    MSI Katana 17 HX, Intel Core i7-14650HX işlemcisi, RTX 5060 ekran kartı ve 32 GB DDR5 RAM kapasitesiyle The Sims 4’ü çok sayıda ek paket ve modla oynamak isteyenlere hitap ediyor. 5600 MHz hızındaki bellekler ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD, oyun ve uygulamalar için geniş bir başlangıç kapasitesi sunuyor. Ayrıca RAM kapasitesinin 96 GB'a kadar desteklenmesi, ileride daha fazla belleğe ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından yükseltme seçeneği sağlıyor.

    Modelin 17,3 inç QHD ekranı 2560 x 1440 çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Büyük ekran, The Sims 4’te ev tasarlarken ve oyun içindeki ayrıntılarla uğraşırken rahat bir görüntü alanı sağlıyor. RTX 5060 ekran kartının 8 GB GDDR7 belleği ve Dynamic Boost ile 115 W'a ulaşan güç değeri de donanımın diğer önemli özellikleri arasında. Modlu Sims 4 laptop tavsiyesi arayan ve aynı bilgisayarda farklı oyunlar da oynamak isteyen kullanıcılar MSI Katana 17 HX modelini değerlendirebilir.

    • İşlemci: Intel Core i7-14650HX, 16 çekirdek, 5,2 GHz'e kadar maksimum turbo frekansı
    • Bellek: 32 GB DDR5 RAM (2 x 16 GB), 5600 MHz; 96 GB'a kadar bellek desteği
    • Depolama: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7; 100 W + 15 W Dynamic Boost
    • Ekran: 17,3 inç QHD (2560 x 1440), 240 Hz
    • Diğer özellikler: 4 bölgeli RGB klavye, 75 Wh pil, 720p kamera, 2,7 kg ağırlık ve FreeDOS

    6️⃣ Lenovo Legion 5 15IRX10

    Modlu The Sims 4 için laptop Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion 5 15IRX10, Intel Core i7-13650HX işlemcisi, 32 GB DDR5 RAM kapasitesi ve RTX 5060 ekran kartıyla oyun ve günlük kullanım için güçlü bir donanım sunuyor. 1 TB SSD alanı, The Sims 4’ün temel dosyalarının yanı sıra ek paketler, modlar ve özel içerikler için de geniş bir depolama alanı sağlıyor. 8 GB GDDR7 belleğe sahip ekran kartının 115 W güç değeriyle listelenmesi, modelin grafik donanımına ilişkin önemli bir ayrıntı.

    15,3 inç WUXGA IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunuyor. İki USB Type-C ve üç USB 3.2 bağlantısının yanı sıra HDMI ve Ethernet bağlantısı da bulunan model, çevre birimleriyle kullanım için çeşitli seçenekler sağlıyor. Beyaz klavye aydınlatması ve FreeDOS işletim sistemi de ürünün diğer özellikleri arasında. Modlu The Sims 4 için laptop arayanlara bu model RAM kapasitesi, hızlı ekranı ve güçlü işlemcisi ile cazip gelebilir.

    • İşlemci: Intel Core i7-13650HX, 13. nesil, 14 çekirdek, 4,9 GHz'e kadar maksimum hız
    • Bellek: 32 GB DDR5 RAM, 4800 MHz
    • Depolama: 1 TB SSD
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 115 W
    • Ekran: 15,3 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS, 165 Hz
    • Diğer özellikler: 2 USB Type-C, 3 USB 3.2, HDMI, Ethernet, Bluetooth, beyaz klavye aydınlatması ve FreeDOS

    The Sims 4 için laptop alırken nelere dikkat edilmeli?

    The Sims 4 için laptop alırken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör
    The Sims 4 için laptop önerileri değerlendirilirken işlemci, RAM, ekran kartı ve SSD kapasitesini birlikte ele almak gerekiyor. Oyunun temel sürümü mütevazı donanımlarda çalışabilse de ek paketler, özel içerikler ve modlar kullanıldığında daha geniş bellek ve depolama alanı avantaj sağlıyor. Özellikle çok sayıda mod indiren ve farklı oyunları da aynı bilgisayarda oynamak isteyenler için 16 GB RAM ve 1 TB SSD iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor. Daha yüksek bellek kapasitesi ve geniş depolama alanı isteyen kullanıcılar Casper Excalibur G915 ve G870 modellerini de değerlendirebilir.

    The Sims 4 sistem gereksinimleri ne kadar önemli?

    The Sims 4 sistem gereksinimleri ne kadar önemli? Tam Boyutta Gör
    EA'nın yayımladığı resmi sistem gereksinimlerine göre The Sims 4 için en az 4 GB RAM ve 25 GB boş depolama alanı gerekiyor. Önerilen yapılandırmada ise dört çekirdekli Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 sınıfı işlemci, 8 GB RAM ve 50 GB boş alan belirtiliyor. Özel içerikler ve kayıt dosyaları için ek depolama alanı da ayrılması tavsiye ediliyor.

    Ancak bu gereksinimler oyunun temel sürümünü çalıştırmaya yönelik bir referans sunuyor. Çok sayıda ek paket ve mod kullananlar için daha güncel donanımlara yönelmek, bilgisayarı uzun süre kullanabilmek açısından avantaj sağlayabilir. Laptop seçerken yalnızca oyunun minimum gereksinimlerini karşılamasına değil, kullanım sırasında ihtiyaç duyulabilecek ek kapasiteye de bakmak gerekiyor.

    Modlu The Sims 4 için kaç GB RAM gerekir?

    The Sims 4'ü modlarla oynamak isteyenler için 16 GB RAM, günlük kullanım ve genişletilmiş oyun içeriği açısından ideal bir seviye. Çok sayıda özel içerik, yüksek çözünürlüklü doku ve arka planda çalışan uygulamalar kullanan oyuncular için 32 GB RAM daha fazla esneklik sağlayabilir. İhtiyaç duyulan bellek miktarı, kullanılan modların sayısına ve türüne göre değişiyor. Daha geniş bir mod arşivini farklı oyunlarla birlikte yönetmek isteyenler Casper Excalibur G915 ve G870 modellerindeki 64 GB RAM kapasitesinden yararlanabilir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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