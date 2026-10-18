The Sims 4 için laptop önerileri: Ek paketler ve modlarla rahat oyun

The Sims 4’ün temel sürümü çok yüksek sistem gereksinimleri istemese de ek paketler, özel içerikler, yüksek çözünürlüklü dokular ve çok sayıda mod kullanıldığında ihtiyaç duyulan donanım değişebiliyor. Özellikle geniş mod kütüphaneleriyle oynayan kullanıcılar için RAM kapasitesi, SSD alanı ve işlemci performansı önem kazanıyor. Peki Sims 4 için en iyi laptop hangisi? Bu rehberde The Sims 4’ü ek paketler ve modlarla rahatça oynamak isteyenler için farklı donanım özelliklerine sahip en iyi sims 4 laptop modellerini bir araya getiriyoruz.
|Kategori
|Önerilen model
|Öne çıkan özellikler
|Fiyat
|Yüksek RAM ve güçlü performans
|Casper Excalibur G915
|Core 7 240H, RTX 5060 8 GB, 64 GB RAM, 4 TB SSD
|157.397 TL
|En üst düzey donanım
|Casper Excalibur G920
|Core i9-14900HX, RTX 5090 24 GB, 64 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç 2560 × 1600 IPS 300 Hz ekran
|256.741 TL
|Dengeli donanım
|HP Victus Gaming
|Core 5 210H, RTX 5060, 16 GB RAM, 1 TB SSD
|69.999 TL
|Güçlü işlemci ve 16 inç ekran
|Asus TUF Gaming F16
|Core i7-14650HX, RTX 5060, 16 GB RAM, 1 TB SSD
|94.999 TL
|Büyük ekran ve yüksek yenileme hızı
|MSI Katana 17 HX
|Core i7-14650HX, RTX 5060, 32 GB RAM, 17,3 inç QHD 240 Hz ekran
|126.999 TL
|Çoklu görev ve performans
|Lenovo Legion 5
|Core i7-13650HX, RTX 5060 8 GB, 32 GB RAM, 15,3 inç WUXGA 165 Hz ekran
|109.999 TL
The Sims 4 için laptop seçerken işlemci, RAM kapasitesi ve depolama alanı, özellikle ek paketler ve modlarla oynarken önem taşıyor. 2026'da öne çıkan modeller arasında Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C), 64 GB RAM ve 4 TB depolama kapasitesiyle geniş mod arşivleri için yüksek kapasite sunarken Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E), Core i9-14900HX işlemcisi ve RTX 5090 ekran kartıyla daha yüksek performans gerektiren oyun ve uygulamalara hitap ediyor. HP Victus Gaming C21SGEA ise RTX 5060 ekran kartı, 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile The Sims 4 için değerlendirilebilecek alternatifler arasında yer alıyor.
1️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C)
16 inç Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. 2,3 kg ağırlığında ve 20,5 mm kalınlığındaki alüminyum kasası, güçlü donanımı taşınabilir bir tasarımla bir araya getiriyor. Dört bölgeli RGB klavye aydınlatması, 80 Wh pil ve Dolby Audio destekli stereo hoparlörler de modelin öne çıkan özellikleri arasında. The Sims 4 için laptop önerileri isteyen ve bilgisayarını farklı oyunlar, uygulamalar ve geniş dosya arşivleri için de kullananlar Casper Excalibur G915 modelini değerlendirebilir.
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Bellek: 64 GB DDR5 RAM, 4800 MHz
- Depolama: 2 x 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD, toplam 4 TB; okuma hızı 6400 MB/sn, yazma hızı 5000 MB/sn
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit
- Ekran: 16 inç Full HD IPS, 16:10 en-boy oranı, 165 Hz, 350 nit
- Diğer özellikler: 2,3 kg ağırlık, 20,5 mm kalınlık, alüminyum alaşım kasa, dört bölgeli RGB klavye, 80 Wh pil, Thunderbolt 4, HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 6 ve FreeDOS
2️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E)
16 inçlik IPS ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı oyun ve ek paketler için hızlı yükleme sürelerine katkıda bulunurken, iki M.2 yuvası ileride depolama kapasitesini artırma olanağı sağlıyor. The Sims 4 için bilgisayar önerisi isteyenler ve yüksek güçlü, uzun yıllar kullanabilecekleri bir PC isteyeler Casper Excalibur G920’yi tercih edebilir.
- İşlemci: Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek, 5,8 GHz’e kadar
- Bellek: 64 GB DDR5 RAM
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7
- Ekran: 16 inç IPS, 2560 x 1600 piksel, 300 Hz, 500 nit
- Bağlantılar: 3 adet USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: FreeDOS
3️⃣ HP Victus Gaming C21SGEA
15,6 inç Full HD IPS ekranı 144 Hz yenileme hızı sunan model, 2,2 kg ağırlığında. RGB aydınlatmalı klavyesi ve HDMI bağlantısı da bulunan HP Victus, oyun dışında günlük kullanım için de tercih edilebilir. The Sims 4 laptop tavsiyeleri arasında işlemci, ekran kartı ve depolama kapasitesini bir arada değerlendiren kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.
- İşlemci: Intel Core 5 210H, 4,8 GHz'e kadar maksimum hız
- Bellek: 16 GB DDR5 RAM, 5200 MHz
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
- Ekran: 15,6 inç Full HD (1920 x 1080) IPS, 144 Hz
- Diğer özellikler: 2,2 kg ağırlık, RGB klavye, HDMI, Bluetooth ve FreeDOS
4️⃣ Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU295
16 inç WUXGA ekran, 1920 x 1200 çözünürlük ve IPS panel sunuyor. Full HD ekranlara göre dikeyde daha fazla görüntü alanı sağlayan bu çözünürlük, oyun arayüzünü ve diğer içerikleri görüntülerken kullanışlı olabilir. 2,2 kg ağırlığındaki modelde HDMI, Bluetooth ve Türkçe Q klavye de bulunuyor. Sims 4 kaldıracak laptoplar arayanlar açısından Asus TUF Gaming F16, güçlü işlemci ve harici ekran kartını bir arada sunan seçeneklerden biri.
- İşlemci: Intel Core i7-14650HX, 30 MB önbellek, 5,2 GHz'e kadar maksimum hız
- Bellek: 16 GB DDR5 RAM
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
- Ekran: 16 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS
- Diğer özellikler: 2,2 kg ağırlık, HDMI, Bluetooth, Türkçe Q klavye ve FreeDOS
5️⃣ MSI Katana 17 HX B14WFK-216XTR
Modelin 17,3 inç QHD ekranı 2560 x 1440 çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Büyük ekran, The Sims 4’te ev tasarlarken ve oyun içindeki ayrıntılarla uğraşırken rahat bir görüntü alanı sağlıyor. RTX 5060 ekran kartının 8 GB GDDR7 belleği ve Dynamic Boost ile 115 W'a ulaşan güç değeri de donanımın diğer önemli özellikleri arasında. Modlu Sims 4 laptop tavsiyesi arayan ve aynı bilgisayarda farklı oyunlar da oynamak isteyen kullanıcılar MSI Katana 17 HX modelini değerlendirebilir.
- İşlemci: Intel Core i7-14650HX, 16 çekirdek, 5,2 GHz'e kadar maksimum turbo frekansı
- Bellek: 32 GB DDR5 RAM (2 x 16 GB), 5600 MHz; 96 GB'a kadar bellek desteği
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7; 100 W + 15 W Dynamic Boost
- Ekran: 17,3 inç QHD (2560 x 1440), 240 Hz
- Diğer özellikler: 4 bölgeli RGB klavye, 75 Wh pil, 720p kamera, 2,7 kg ağırlık ve FreeDOS
6️⃣ Lenovo Legion 5 15IRX10
15,3 inç WUXGA IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunuyor. İki USB Type-C ve üç USB 3.2 bağlantısının yanı sıra HDMI ve Ethernet bağlantısı da bulunan model, çevre birimleriyle kullanım için çeşitli seçenekler sağlıyor. Beyaz klavye aydınlatması ve FreeDOS işletim sistemi de ürünün diğer özellikleri arasında. Modlu The Sims 4 için laptop arayanlara bu model RAM kapasitesi, hızlı ekranı ve güçlü işlemcisi ile cazip gelebilir.
- İşlemci: Intel Core i7-13650HX, 13. nesil, 14 çekirdek, 4,9 GHz'e kadar maksimum hız
- Bellek: 32 GB DDR5 RAM, 4800 MHz
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 115 W
- Ekran: 15,3 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS, 165 Hz
- Diğer özellikler: 2 USB Type-C, 3 USB 3.2, HDMI, Ethernet, Bluetooth, beyaz klavye aydınlatması ve FreeDOS
The Sims 4 için laptop alırken nelere dikkat edilmeli?
The Sims 4 sistem gereksinimleri ne kadar önemli?
Ancak bu gereksinimler oyunun temel sürümünü çalıştırmaya yönelik bir referans sunuyor. Çok sayıda ek paket ve mod kullananlar için daha güncel donanımlara yönelmek, bilgisayarı uzun süre kullanabilmek açısından avantaj sağlayabilir. Laptop seçerken yalnızca oyunun minimum gereksinimlerini karşılamasına değil, kullanım sırasında ihtiyaç duyulabilecek ek kapasiteye de bakmak gerekiyor.
Modlu The Sims 4 için kaç GB RAM gerekir?
The Sims 4'ü modlarla oynamak isteyenler için 16 GB RAM, günlük kullanım ve genişletilmiş oyun içeriği açısından ideal bir seviye. Çok sayıda özel içerik, yüksek çözünürlüklü doku ve arka planda çalışan uygulamalar kullanan oyuncular için 32 GB RAM daha fazla esneklik sağlayabilir. İhtiyaç duyulan bellek miktarı, kullanılan modların sayısına ve türüne göre değişiyor. Daha geniş bir mod arşivini farklı oyunlarla birlikte yönetmek isteyenler Casper Excalibur G915 ve G870 modellerindeki 64 GB RAM kapasitesinden yararlanabilir.
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