The Social Network'ün devam filmi hayal kırıklığı yarattı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 9 Ekim'de vizyona girecek olan The Social Reckoning, kısa süre önce basın mensuplarına gösterildi. Bu vesileyle filme dair ilk eleştiriler de paylaşıldı. Ortaya çıkan sonuç ise beklenenden kötü oldu. Oldukça beğenilen The Social Network'ün aksine bu yeni film epey vasat bulundu.

Nitekim eleştirmen puanları da bunu gösteriyor. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 50, Rotten Tomatoes puanı ise 64. MetaCritic puanı 95, Rotten Tomatoes puanı ise 96 olan ilk filmle kıyaslandığında ciddi bir düşüş söz konusu.

The Social Reckoning, 9 Ekim'de Vizyona Girecek

Bu kez hikâyenin merkezinde, Facebook'un karıştığı skandallar var. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturuyor. Facebook'un kirli çamaşırlarının ortaya saçılması, Zuckerberg'in kongre karşısında ifade verdiği bir soruşturmayı tetikliyor.

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The Social Reckoning, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak çekilmiş olsa da Mark Zuckerberg'i bu kez farklı bir oyuncu canlandırıyor. Devam filmi için geri dönmeyen Jesse Eisenberg'in yerini Jeremy Strong (Succession) aldı. Oyuncu kadrosunda ona Jeremy Allen White, Mikey Madison ve Bill Burr gibi isimlereşlik ediyor.

Devam filmindeki bir diğer önemli değişiklik de David Fincher'ın yokluğu. İlk filmde sadece senaryoyu yazan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturuyor. Ancak gelen ilk yorumlar, Fincher'ın yerini dolduramadığını gösteriyor.

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