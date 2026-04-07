    The Super Mario Galaxy Movie'den gişede rekor açılış

    Bu hafta sinemaseverlerle buluşan Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie), gişe yolculuğuna etkileyici bir başlangıç yaptı. 2026'nın rekoru artık Project Hail Mary'de değil.

    Oyun tarihinin en ikonik serilerinden olan Super Mario, sinemalarda da fırtınalar estiriyor. Hatırlarsanız 2023 yılında çıkan Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie), gişede 1.36 milyar dolar hasılat yaparak beklentilerin bile üzerinde bir başarı yakalamıştı. Görünen o ki bu hafta vizyona giren devam filmi Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie) de benzer bir başarıya imza atacak.

    The Super Mario Galaxy Movie, Şimdiden 372 Milyon Dolar Hasılata Ulaştı

    3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşan The Super Mario Galaxy Movie, daha ilk haftasında 300 milyon dolar barajını aşmayı başardı. ABD'de 190 milyon dolar hasılat yapan film, diğer ülkelerden de 181.8 milyar dolar toplayarak toplamda 372.6 milyon dolar hasılata ulaştı. The Super Mario Galaxy Movie böylece 2026'nın en iyi açılış yapan filmi oldu. Daha önce bu rekor Project Hail Mary'deydi.

    2007 tarihli Super Mario Galaxy oyunundan uyarlanan filmde Mario ve dostları Dünya sınırlarının dışına çıkıyor ve galaksiler arasında geçen bir maceraya atılıyor. Farklı gezegenlerde ilerleyen ekip, yeni karakterlerle karşılaşırken evrendeki dengeyi tehdit eden bir planla da yüzleşir. Bowser ve Bowser Jr.’ın kontrolü ele geçirme girişimi, Mario ve ekibini yıldızlar arası bir mücadeleye sürükler. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller ve ittifaklar, bu kez çok daha büyük bir tehdide karşı birlikte hareket etmelerini gerektirir.

    Filmin üç karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Brie Larson, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik ediyor.

     

