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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi

    The Walking Dead'in yapımcısı, dizinin sevilen karakteri için özel olarak hazırlanan Rick Grimes filminin muhteşem olacağını dair söz verdi.
    3 hf.
    5,5b
    1
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi
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    Televizyon dünyasının son 10 yıldaki en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead’in uzunca bir süre ana karakteri olan Rick Grimes’ın bildiğiniz gibi bir filmi gelecek.

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    Rick Grimes karakteri geçtiğimiz sezonda enteresan bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu kayboluşun ardından da Rick Grimes’ın nereye gittiğini ve ne yaptığını anlatmak üzere bir film yapıldığı açıklandı. Geçtiğimiz saatlerde dizinin yapımcılığını ve yazarlığını yapan Scott M. Gimple, Rick Grimes filminin muhteşem olacağının sözünü verdi.

    Şu anda hala film üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gimple, “Dizinin bir bölümünü yapmak 8 günümüzü alıyor ancak film yapmak bambaşka bir şey ve muhteşem olacak. dedi.

    Rick Grimes filmi ile ilgili şu anda çok fazla detay ne yazık ki yok. Andrew Lincoln’ün başrolde olacağı biliniyor. Yayın tarihi ile ilgili de bir açıklama yok ancak sinemalarda yayınlanacağı daha önce açıklanmıştı.



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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 3 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    sıktı artık sürekli aynı senaryonun farklı şekilleriniz izlettiler. ancak 6. sezona kadar dayanabildim. sonra izlemedim -ki zombi film ve dizilerini sonuna kadar izleyen biriyimdir.

    hikaye artık kabak tadı verdi, hayatta kalma unsurlarını bırakıp, çete savaşlarına çevirdiler olayı. arada bir zombileri görüp heyecan yapıyoruz o kadar.

    dizide hastalıklar, yeme içme cephane sorunu olmasın diye birileri sürekli zula yapmış ve hop en beklenmedik anda ortaya çıkıyor.
    sıktı artık sürekli aynı senaryonun farklı şekilleriniz izlettiler. ancak 6. sezona kadar dayanabildim. sonra izlemedim -ki zombi film ve dizilerini sonuna kada...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    FR13NDSLX 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    6. Sezondan sonra istenilen zevki vermeyeceğini 7. Sezon 1. Bölümden anladım. Zombi dersi bitti insan vs insan olacak. Herkesin duvarı elektriği suyu var the 100 deki gibi insanlar yaşamak için dünyaya indi dünyalılar ile sezonlar boyu savaştılar. Gerçek bir zombi sever olarak ilk 4 sezon efsane 6 sezon güzel sonrası eh işte (7 deyim sarmadı)
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    JagerBomb (X Y ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    kendi dizine övgüler dizmiş, kimse beğenmese ne kapak olur adama.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız haber içinde diziyle ilgili spoiler de verilmiş. He bence bu leş dizinin çöp sezonu için bir önem arz etmiyor ama spoiler takıntılı bir azılı dizisever buna laf yapabilir.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 sezonu nasıl izleye biliriz netfiks de Yok
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    The Hollow 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de 6. sezona kadar dayanabildim. Zombileri kabullendik ama çatışmaya kaplanın karıştığını görmüştüm ya, bu diziydi herhalde.
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    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben beşinci sezona kadar dayanabildim. İlk iki sezon iyiydi bana göre belki üç de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Dizi asıl temasından çıkmıştı. Dizinin asıl tadını veren şey zombiler ve gerilim temasıydı. Git gide bu formatın dışına çıkıldı ve zombi dizisinden ziyade çete dizisine döndü. Arada bir zombi görür olduk.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka sokaklar bildğin
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bıraksın da ona biz karar verelim. Yani izleyici.
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    WarSaw (Savaş T.) 3 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ben dizinin tüm sezonlarını izledim evet her sezon bir boss etrafında mücadele serüveni şeklinde geçtiği doğru ama genede sarıyor dizi ve rick rolünü iyi yapıyor dizide olmalı filmide çıksın izlerim. beni bu dizide sıkan tek şey gay lesbiyen tiplerin habire ön plana çıkartılması normalde babanne bir ev kadının artık yönetmenin baldızımıdır kız kardeşimidir habire hep hero gibi pohpohlanması
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    Romeo84 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    7. sezona kadar izledim. özet olarak gruptan biri düşmanın eline düşer, sonra rick ve kankitolları dostlarını kurtarır, bunu yaparken de aralarında bir kişiyi feda ederler. her sezon bir boss ve onu haklamaya çalışan bir grup. sıktığı için bıraktım. İnsan ya bu olay nasıl olmuş, ne neden olmuş falan hiç bir kulun sorduğunu görmedim.sen daha diziyi götürememişsin bide adama dizi yapıyon.. bizde olsa 10 kez yayından kalkardı.
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    darkaura 3 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    amerikan dizilerinin genel ozeti olmus. farkli basarili ornekleri tenzih ederekden; amerikan tv dizileri ana hikayeden neden sonuc iliskilerinden ziyade belli bir format cevresinde doner, o formatin cevresinde konu uzatilabildigi kadar uzatilir, artik seyirci ilgisini kac sezon surdururse. basarili olanlari genelde 10 sezon civari suruyor. yani onemli olan konu hikaye degildir, ana formattir, bu formatida bilincli sekilde ozenle hazirlarlar, sansa oyle denk gelmez. anlattiginiz kisim tam olarak walking dead in formati. cennet mahallesi gibi yani, ferhatla sirin gizli evlilik plani yapar, ispiyoncu rustem haberi pembeye yetistirir ve pembe tum planlari bozar. yer sekil ince detaylar degisir ama ana format ratingler dusmedikce hep ayni kalir. bu yuzden orjinal ornekler disinda amerikan dizilerini izlemeyi biraktim, keza hic biri bir sonuca varmiyor, ayni format etrafinda donup dolasiyor.
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    5531 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    the walking dead, rick grimes ve
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