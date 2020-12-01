The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi

Televizyon dünyasının son 10 yıldaki en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead’in uzunca bir süre ana karakteri olan Rick Grimes’ın bildiğiniz gibi bir filmi gelecek.İlginizi Çekebilir Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı
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Rick Grimes karakteri geçtiğimiz sezonda enteresan bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu kayboluşun ardından da Rick Grimes’ın nereye gittiğini ve ne yaptığını anlatmak üzere bir film yapıldığı açıklandı. Geçtiğimiz saatlerde dizinin yapımcılığını ve yazarlığını yapan Scott M. Gimple, Rick Grimes filminin muhteşem olacağının sözünü verdi.
Şu anda hala film üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gimple, “Dizinin bir bölümünü yapmak 8 günümüzü alıyor ancak film yapmak bambaşka bir şey ve muhteşem olacak.” dedi.
Rick Grimes filmi ile ilgili şu anda çok fazla detay ne yazık ki yok. Andrew Lincoln’ün başrolde olacağı biliniyor. Yayın tarihi ile ilgili de bir açıklama yok ancak sinemalarda yayınlanacağı daha önce açıklanmıştı.
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hikaye artık kabak tadı verdi, hayatta kalma unsurlarını bırakıp, çete savaşlarına çevirdiler olayı. arada bir zombileri görüp heyecan yapıyoruz o kadar.
dizide hastalıklar, yeme içme cephane sorunu olmasın diye birileri sürekli zula yapmış ve hop en beklenmedik anda ortaya çıkıyor.