Witcher 3 için yeni DLC duyuruldu: Geralt geri dönüyor!

Wild Hunt Songs of the Past DLC'si 2027'de PC, PS5 ve Xbox Series X'e geliyor
CD Projekt, yeni DLC haberini 28 Mayıs'taki REDStreams etkinliğinde verecekti ancak beklenmedik sızıntılar nedeniyle duyuruyu erkene çekmek zorunda kaldı. Uzun zamandır beklenen genişleme paketi, The Thaumaturge ve Seven: The Days Long Gone oyunlarının arkasındaki Polonyalı bağımsız stüdyo Fool's Theory ile birlikte geliştiriliyor. Fool's Theory ayrıca orijinal The Witcher oyununun devam eden yeniden yapımı üzerinde de çalışıyor.
Witcher 3 sistem gereksinimleri güncellendi
CD Projekt Red, Sons of the Past'ın içeriği hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı, detayları yarınki REDStreams etkinliğine saklıyor. Bu arada, oyuna yeni içerik eklendiğinden sorunsuz performans ve uyumluluk sağlamak amacıyla sistem gereksinimlerinin de güncellendiği paylaşıldı. Oyun artık yalnızca Windows 11 işletim sisteminde çalışacak, SSD’ler genel olarak daha iyi performans sunduğundan HDD’ler artık desteklenmeyecek. Yeni The Witcher 3 minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- VRAM: 6 GB
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 70 GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.