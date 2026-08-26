The Witcher 3 Remastered duyuruldu: Songs of the Past 2027’de geliyor

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Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered sürümünün 29 Eylül’de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacağını duyurdu. Güncelleme, oyunun mevcut sahiplerine ücretsiz sunulacak ve görsel iyileştirmelerin yanı sıra çok sayıda yeni özellik getirecek.

Tonla yenilik içerecek

Gamescom Opening Night Live 2026 kapsamında duyurulan Remastered sürümü, oyunun grafiklerini modern sistemlere uyarlarken oynanış tarafında da kapsamlı değişiklikler yapacak. Savaş sistemi, hareket ve geçiş mekanikleri, binek kullanımı, canavar davranışları ve yetenek ağacı yeniden ele alınacak.

Oyuna ayrıca zırh görünümü değiştirme özelliği, yeni bitirici hareketler ve genişletilmiş fotoğraf modu eklenecek. Bazı güçler için yeni ses efektleri de kullanılacak.

Remastered sürümünün en dikkat çekici yeniliklerinden biri platformlar arası mod desteği olacak. Bunun yanında yeni görev takip sistemi, daha etkileyici meditasyon deneyimi, yenilenmiş animasyonlar ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sunulacak.

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Yağmalama sistemi de elden geçirilirken hareket bulanıklığı yenilenecek. Yeni erişilebilirlik seçenekleri, güncellenmiş eğitim bölümleri, yenilenmiş menü animasyonları ve iyileştirilmiş dokular da güncellemenin parçası olacak.

Grafik tarafında ise HDR geliştirmeleri, bitki örtüsü gölgelendirmesinin yeniden işlenmesi, ışın izleme iyileştirmeleri, küresel aydınlatmanın yenilenmesi, yeni gölgelendirme modeli, yüzey altı saçılımı ve yeni ton eşleyici kullanılacak. Oyunda ayrıca ışın izlemeli saç teknolojisi de yer alacak.

PC tarafında Nvidia DLSS 4.5, AMD FSR 4 ve Intel XeSS 2.0 desteği sunulacak. Buna ek olarak path tracing, ray reconstruction, yerel DirectX 12 desteği ve işleme süreçlerinde paralelleştirme uygulanacak.

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The Witcher 3'ün mevcut Nintendo Switch sürümü Remastered güncellemesini almayacak. Bunun yerine Nintendo Switch 2'ye özel yerel bir Remastered sürümü satışa sunulacak. Switch 1 sürümünün sahipleri ise Switch 2 sürümünü ücretsiz olarak edinebilecek.

Bu arada mevcut oyunun temel sürümüne sahip olanlar, daha önce yayımlanan Hearts of Stone ve Blood and Wine genişlemelerine de ek ücret ödemeden erişebilecek.

Songs of the Past 2027’de gelecek

Remastered sürümünün çıkışı, The Witcher 3 için hazırlanan yeni genişleme paketi Songs of the Pasttan bağımsız olacak. 2027'de piyasaya çıkması planlanan genişleme, Geralt of Rivia'nın yeni macerasını anlatacak ve Remastered sürümünün çıkışında yer almayacak. Ancak daha sonra Remastered sürümü tarafından desteklenecek.

Songs of the Past için Gamescom Opening Night Live 2026'da ilk tanıtım fragmanı da gösterildi. Genişleme paketi Letten adı verilen yeni bir bölge içerecek.

Geralt, bu bölgede daha önce karşılaşmadığı düşmanlar ve canavarlarla mücadele ederek uzun süredir uyuyan bir kötülüğün peşine düşecek. Yeni bölgede görevler, keşif imkanları ve maceraların yanı sıra yeni canavarlar bulunacak.

Songs of the Past fragmanındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Geralt'ın kullandığı yeni zincir silahı oldu. Fragmanda Geralt'ın zinciriyle bir düşmanı kendisine çektiği ve ardından başını kestiği görülüyor.

CD Projekt Red'in tasarım ekibinden Miles Tost, bu silahın aslında serinin ilk oyunundan tanıdık olduğunu belirtti. Zincir silah, The Witcher 1'in açılışında daha önce gösterilmişti ama The Witcher 3'te oynanabilir bir silah olarak kullanılmamıştı. Hatırlanacağı The Witcher 4 fragmanında Ciri’nin de zincir silahı kullandığı görülmüştü.

Tost'a göre Songs of the Past, Geralt için Ciri'nin başrolü devralacağı The Witcher 4 öncesindeki son macera olacak.

Songs of the Past'ın henüz kesin çıkış tarihi açıklanmadı. Genişleme paketinin 2027'de PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 için yayımlanması bekleniyor.

The Witcher 4 için hedef 2028

CD Projekt Red, Gamescom etkinliğinde The Witcher 4 hakkında yeni bir gösterim yapmadı. Bununla birlikte şirket daha önce Ciri'nin başrolde olacağı yeni oyunun 2028'de çıkmasını hedeflediğini açıklamıştı.

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The Witcher 3 Remastered duyuruldu: Songs of the Past ise 2027’de

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