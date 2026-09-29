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    The Witcher 3 Remastered için RTX 5080 şartı: İşte sistem gereksinimleri

    The Witcher 3 Remastered için beklenen sistem gereksinimleri açıklandı. Yenilenen yapım, özellikle ışın izleme ve 4K 60 FPS hedefiyle güçlü donanım istiyor.    

    The Witcher 3 Remastered PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Yenilenen sürüm, gelişmiş grafik özellikleri nedeniyle özellikle üst seviye donanımlarda yüksek performans sunmayı hedefliyor. Oyunun en yüksek ayarında 4K çözünürlükte 60 FPS için GeForce RTX 5080 öneriliyor.

    The Witcher 3 Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

    The Witcher 3 Remastered, mevcut oyuna ücretsiz yükseltme olarak sunulacak. Yenilenen sürümle birlikte grafik tarafında önemli değişiklikler yapılırken Path Tracing, DLSS 4.5, AMD FSR 4 ve Intel XeSS 2.0 gibi teknolojiler de oyuna dahil ediliyor. CD Projekt RED'in paylaştığı sistem gereksinimlerinde en üst seviye Path Tracing ayarı için 4K çözünürlükte 60 FPS hedefleniyor.

    The Witcher 3 Remastered PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Bu yapılandırmada GeForce RTX 5080, Core i9-13900K veya Ryzen 7 9800X3D işlemci ve 24 GB RAM öneriliyor. Burada önemli bir detay ise 4K 60 FPS hedefinin yerel olmaması. Bu sonuç için yükseltme teknolojileri ve Frame Generation kullanılıyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X işlemci, RTX 2060 SUPER / RX 6600 XT / Arc B580 ekran kartları yer alıyor.

    Yenilenen sürümle birlikte Windows 10 resmi olarak desteklenen işletim sistemleri arasından çıkarılıyor. CD Projekt RED, oyunun Windows 10 üzerinde çalışmayacağını kesin olarak söylemese de artık bu işletim sistemiyle oyunu geliştirmediğini ve test etmediğini belirtiyor. Bir diğer değişiklik ise depolama tarafında. The Witcher 3 Remastered için SSD kullanımı artık zorunlu hale geliyor. Ayrıca Nvidia tarafında minimum ekran kartı olarak GTX 1660 belirlenmiş durumda. 

    The Witcher 3 Remastered ne zaman çıkıyor?

    The Witcher 3 Remastered, 29 Eylül TSİ ile 13:00'da ücretsiz yükseltme olarak yayınlanacak. Oyuncular dilerse mevcut oyunun 4.04 sürümüne geri dönebilecek. Bunun yanında Classic 1.32 sürümü de kullanılmaya devam edecek.

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