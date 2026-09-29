The Witcher 3 Remastered için RTX 5080 şartı: İşte sistem gereksinimleri

The Witcher 3 Remastered sistem gereksinimleri açıklandı
The Witcher 3 Remastered, mevcut oyuna ücretsiz yükseltme olarak sunulacak. Yenilenen sürümle birlikte grafik tarafında önemli değişiklikler yapılırken Path Tracing, DLSS 4.5, AMD FSR 4 ve Intel XeSS 2.0 gibi teknolojiler de oyuna dahil ediliyor. CD Projekt RED'in paylaştığı sistem gereksinimlerinde en üst seviye Path Tracing ayarı için 4K çözünürlükte 60 FPS hedefleniyor.
Yenilenen sürümle birlikte Windows 10 resmi olarak desteklenen işletim sistemleri arasından çıkarılıyor. CD Projekt RED, oyunun Windows 10 üzerinde çalışmayacağını kesin olarak söylemese de artık bu işletim sistemiyle oyunu geliştirmediğini ve test etmediğini belirtiyor. Bir diğer değişiklik ise depolama tarafında. The Witcher 3 Remastered için SSD kullanımı artık zorunlu hale geliyor. Ayrıca Nvidia tarafında minimum ekran kartı olarak GTX 1660 belirlenmiş durumda.
The Witcher 3 Remastered ne zaman çıkıyor?
The Witcher 3 Remastered, 29 Eylül TSİ ile 13:00'da ücretsiz yükseltme olarak yayınlanacak. Oyuncular dilerse mevcut oyunun 4.04 sürümüne geri dönebilecek. Bunun yanında Classic 1.32 sürümü de kullanılmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: