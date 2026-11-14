The Witcher 4 çıkış tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen tarih

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Oynat The Witcher 4'ün çıkış tarihine dair heyecan verici yeni bir ipucu ortaya çıktı. CD Projekt RED stüdyosunun yayımladığı yeni iş ilanındaki sözleşme bitiş tarihi, merakla beklenen oyunun 2028 yılının Mayıs ayında yayınlanabileceğine işaret ediyor. Serinin geçmişteki iki ana oyununun da Mayıs ayında çıkmış olması bu güçlü tahmini destekliyor. Resmi bir doğrulama gelmese de oyuncuların gözü artık 2028 baharına çevrilmiş durumda. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör CD Projekt RED'in merakla beklenen yeni oyunu The Witcher 4 için çıkış tarihi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Stüdyonun yayımladığı bir iş ilanında yer alan sözleşme süresi, oyunun 2028'in ilk yarısında, özellikle de Mayıs ayında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Ancak şirket henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşmış değil.

The Witcher 4 ne zaman çıkacak?

Hatırlayacağınız üzere CD Projekt RED, The Witcher 4'ün 2028 yılını hedeflediğini daha önce doğrulamıştı. Bu takvim, geliştirme sürecinin yanı sıra oyunun farklı platformlarda belirlenen teknik ve kalite gereksinimlerini karşılaması nedeniyle de önem taşıyor. Yeni oyunun çıkışının ertelenmesi, The Witcher Remake projesinin takvimini de etkileyebilir.

Polonyalı stüdyo, kısa süre önce Hukuk ve Fikri Mülkiyet ekibinde görev alacak bir Hukuk Danışmanı için iş ilanı yayımladı. İlanda, pozisyonun 30 Nisan 2028 tarihine kadar sürecek belirli süreli bir sözleşmeyle yürütüleceği belirtiliyor. Görev tanımları arasında oyun varlıklarının kullanım izinleri, kullanım koşulları, oyuncularla iletişim ve ürünlerin yürürlükteki yasal düzenlemelere uygunluğuna ilişkin danışmanlık hizmetleri bulunuyor.

Mayıs 2028 iddiasını destekleyen bir diğer ayrıntı ise serinin geçmiş çıkış tarihleri. İlk The Witcher oyunu Ekim 2007'de piyasaya sürülürken The Witcher 2: Assassins of Kings, 17 Mayıs 2011'de; The Witcher 3: Wild Hunt ise 19 Mayıs 2015'te oyuncularla buluşmuştu. Bu nedenle dördüncü oyunun Mayıs 2028'de çıkması, serinin önceki oyunlarının takvimiyle de örtüşüyor.

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Yine de söz konusu iş ilanı tek başına bir çıkış tarihi doğrulaması anlamına gelmiyor. Şimdilik Mayıs 2028, CD Projekt RED'in daha önce açıkladığı 2028 hedefiyle örtüşen güçlü bir tahminden ibaret.

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The Witcher 4 çıkış tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen tarih

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