The Witcher 4 için kritik açıklama: Konsolda çalışmazsa geliştirme duracak!

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Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, The Witcher 4 için Cyberpunk 2077'nin çıkışında yaşanan performans sorunlarının tekrarlanmaması adına geliştirme sürecini değiştirdi. Stüdyo, oyunun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerini eş zamanlı olarak kontrol ediyor.

Bir platformda sorun varsa geliştirme duruyor

CD Projekt Red eş CEO'su Michał Nowakowski'nin açıklamalarına göre, The Witcher 4 şu anda geliştirmenin devam ettiği aşamada PC, PS5 ve Xbox Series X üzerinde çalıştırılabiliyor. Stüdyo, teknik geliştirme sürecinde belirlediği kontrol noktalarından herhangi birinin karşılanmaması durumunda sonraki aşamaya geçmiyor.

Nowakowski, geçmişte Cyberpunk 2077 geliştirilirken bazı teknik sorunların daha sonra çözülebileceği düşüncesiyle ertelendiğini belirtiyor. Ancak bu yaklaşım zaman içerisinde biriken sorunların daha büyük hale gelmesine neden oldu. The Witcher 4'te ise benzer bir durumun yaşanmaması için daha katı bir sistem uygulanıyor.

Örneğin belirlenen teknik hedeflerden bir veya ikisinin karşılanamaması durumunda, ekip geliştirmeyi durduruyor ve önce bu sorunları çözmeye odaklanıyor. Böylece geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında farklı platformlarda biriken performans ve optimizasyon sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konsollar geliştirme sürecinin merkezinde

Cyberpunk 2077'nin ilk geliştirme döneminde ağırlıklı olarak PC sürümüne odaklanıldığı biliniyor. Oyunun PlayStation ve Xbox sürümleri ise özellikle eski nesil konsollarda ciddi performans ve teknik sorunlarla piyasaya sürülmüştü. CD Projekt Red daha sonra yayınladığı güncellemelerle oyunun konsol performansını önemli ölçüde iyileştirmişti.

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The Witcher 4'te ise konsollar geliştirme sürecinin başından itibaren aktif olarak kullanılıyor. CD Projekt Red'in yeni oyunu büyük ve açık dünyaya sahip olacak. Bu nedenle tamamen sorunsuz bir çıkış garantisi vermek mümkün değil. Ancak stüdyonun geliştirme sürecinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerini sürekli kontrol etmesi, Cyberpunk 2077 döneminde yaşanan sorunlardan ders çıkarıldığını gösteriyor.

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The Witcher 4 için önlem: Konsolda çalışmazsa geliştirme duracak!

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