The Witcher 4, RTX Mega Geometry teknolojisi ile görsel şölen sunacak

Tam Boyutta Gör CD Projekt RED tarafından geliştirilen yeni nesil Witcher oyunu The Witcher 4’ün Nvidia’nın gelişmiş ışın izleme teknolojilerinden biri olan RTX Mega Geometry desteğiyle geleceği doğrulandı. Böylece yapım, modern ray tracing (ışın izleme) tekniklerinin yoğun şekilde kullanıldığı en iddialı açık dünya oyunlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Işın izleme performansı artacak

Tam Boyutta Gör RTX Mega Geometry, özellikle yüksek geometrik detay barındıran sahnelerde ışın izleme performansını artırmak amacıyla geliştirildi. Nvidia’ya göre bu teknoloji, geleneksel grafik işleme yöntemlerinin zorlandığı karmaşık sahnelerde daha verimli çalışmayı hedefliyor.

Sistem, küme tabanlı geometri yapıları için BVH (Bounding Volume Hierarchy) oluşturma sürecini hızlandırarak sahnelerde çok daha fazla üçgenin ışın izleme hesaplamalarına dahil edilmesine imkan tanıyor. Bu sayede yoğun detaylı çevreler, karmaşık model yapıları ve yüksek çözünürlüklü varlıklar içeren sahnelerde daha yüksek performans ve daha gerçekçi ışık hesaplamaları elde edilebiliyor.

Basitçe ifade etmek gerekirse, RTX Mega Geometry teknolojisi yoğun geometriye sahip açık dünya ortamlarında ışın izleme performansının ölçeklenmesini kolaylaştırıyor. Bu da geniş ve ayrıntılı haritalarıyla bilinen Witcher evreni için oldukça önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Nvidia, daha önce yaptığı açıklamalarda The Witcher 4’ün geliştirme sürecinin en başından itibaren CD Projekt RED ile birlikte çalıştığını belirtmişti. Şirket, oyunun piyasaya çıktığında en güncel RTX destekli teknolojilerle birlikte sunulacağını da ifade etmişti.

The Witcher 4 hakkında bilinenler

The Witcher 4 hakkında henüz çok fazla bir detay mevcut değil. Ancak serinin yeni oyunu, beklendiği gibi tek oyunculu ve açık dünya odaklı bir rol yapma deneyimi sunacak. Hikayede bu kez başrolde Ciri bulunacak ve yeni bir Witcher destanı başlatılacak.

Oyunun ilk tanıtım fragmanı Unreal Engine 5’in özel olarak hazırlanmış bir sürümü üzerinde ve Nvidia GeForce RTX GPU kullanılarak önceden işlenmiş şekilde oluşturuldu. Proje aynı zamanda Epic Games tarafından gerçekleştirilen Unreal Engine 5.6 sunumlarında da gösterildi. Bu sunumlarda özellikle büyük açık dünyalar, daha hızlı geometri akışı, yoğun sahne detayları ve ışın izleme performansı gibi konulara odaklanıldı.

