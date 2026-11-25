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Oynat CD Projekt RED, yeni oyunu The Witcher 4 ile GTA 6 ölçeğinde devasa bir teknik sıçrama hedefliyor. Başroldeki Ciri’nin fevri yapısı hikaye anlatımını değiştirecek ve oyunculara Cyberpunk tarzı kişisel seçenekler sunacak. Ayrıca dev stüdyo, oyunun pazarlama süreci ve PlayStation entegrasyonu için Sony ile anlaştı. Merakla beklenen yapımın 2028 yılında tüm platformlarda çıkması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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CD Projekt RED, The Witcher 4 için oldukça iddialı hedefler belirliyor. Stüdyo, yeni oyunun The Witcher 3'e kıyasla GTA 5'ten GTA 6'ya geçiş kadar büyük bir gelişim sunmasını bekliyor. Ciri'nin başrole geçmesiyle hikayenin anlatım biçimi değişirken Sony ile yapılan yeni anlaşma da oyunun pazarlama sürecinde önemli bir rol oynayacak.

The Witcher 3'ten çok daha gelişmiş olacak

CD Projekt RED, The Witcher 4 ile seride şimdiye kadarki en büyük teknik ve oynanış değişimlerinden birini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirketin ortak CEO'su Michal Nowakowski, 24 Kasım'da gerçekleştirilen 2026 üçüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında yeni oyunla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

Bir analistin, Rockstar Games'in GTA 5 ile GTA 6 arasında gerçekleştirdiği gelişimin CD Projekt RED tarafından da başarıp başarılamayacağını sorması üzerine konuşan Nowakowski, The Witcher 3 ile The Witcher 4 arasındaki farkın da benzer ölçekte olmasını beklediklerini söyledi.

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Nowakowski'ye göre aradan geçen 11 yıl, stüdyonun yeni oyunda çok daha ileri bir deneyim sunmasına imkan tanıyor. Şirket, The Witcher 4'ü yalnızca grafik açısından değil, oyunun hemen her alanında önceki yapımdan belirgin şekilde daha iyi hale getirmek için çalışıyor.

CD Projekt RED yöneticisi, GTA 6 ile The Witcher 4 arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak istemese de Rockstar'ın yeni oyununu incelediklerini doğruladı. Ancak Ayrıca GTA 6'nın geliştirme sürecinin kendi çalışmalarını değiştirmediğini belirtti.

Ciri, Geralt'tan çok daha fevri bir karakter olacak

The Witcher 4'ün önceki oyunlardan ayrılacağı tek nokta teknik gelişmeler olmayacak. Serinin yeni ana karakteri Ciri, Geralt'tan farklı kişiliği ve karar alma biçimiyle hikayenin anlatımını da değiştirecek.

CD Projekt RED'in hikaye anlatımı başkan yardımcısı Marcin Blacha ve The Witcher 4'ün anlatı yönetmeni Philipp Weber, Inven Global'e verdikleri röportajda karakter değişiminin oyun üzerindeki etkilerini anlattı.

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Blacha'ya göre Ciri, Geralt kadar sakin ve kontrollü değil. Duygularını gizlemekte zorlanan karakter, kararlarını daha fevri ve duygusal bir yaklaşımla veriyor. Bu farklılık, oyuncuların karşılaşacağı olayların ve vereceği kararların işlenişini de değiştirecek.

Önceki oyunlarda Geralt çoğu zaman olayları dışarıdan değerlendiren ve taraflar arasında bir tür hakem görevi üstlenen tarafsız bir karakter konumundaydı -yani bir Witcher’dı. Oyuncular, karşılaştıkları sorunlarda hangi seçeneğin ahlaki açıdan daha doğru olduğuna karar veriyordu. Ciri ile birlikte ise oyuncular hikayeye çok daha kişisel bir perspektiften yaklaşacak.

Bu nedenle seçimlerin yalnızca doğru veya yanlış üzerinden değerlendirilmesi beklenmiyor. Ciri'nin olaylara duygusal olarak ne kadar dahil olduğu ve karakterin kişisel yaklaşımı da oyuncuların kararlarını şekillendirecek.

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Karakterin bu farklı yapısı, diyalog seçeneklerine ve hikayenin ilerleyişine de yansıyacak. CD Projekt RED, oyuncuların kararlarının hikayeyi etkilemeye devam edeceğini ve karakter gelişimiyle farklı oyun tarzlarına daha fazla alan açılacağını belirtiyor.

Anlatı yönetmeni Philipp Weber, bu yaklaşımın Cyberpunk 2077'deki sistemlere benzer olacağını ifade etti. Oyuncular yalnızca diyaloglarda farklı seçenekler belirleyerek değil, oyunu nasıl oynadıklarıyla da yeni çözümlere ve doğrusal olmayan hikaye yollarına ulaşabilecek. Cyberpunk 2077'deki netrunner ve siber ninja gibi farklı oyun tarzlarının sunduğu çeşitlilik, yeni Witcher oyununda da önemli bir yere sahip olacak.

Sony ile anlaşıldı

The Witcher 4'ün geliştirme süreci devam ederken CD Projekt RED, oyunun pazarlama çalışmaları için Sony Interactive Entertainment ile iş birliğine gidiyor. Şirket, 24 Kasım'da gerçekleştirilen üçüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında Sony ile yeni ortaklık anlaşmaları imzaladığını açıkladı.

CD Projekt RED, anlaşmaların şirketin oyunlarının PlayStation platformlarındaki varlığını, PlayStation Plus abonelik hizmetindeki dağıtımını ve The Witcher 4'ün yaklaşan pazarlama kampanyasındaki iş birliğini kapsadığını belirtti.

The Witcher 4'ün 2028 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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