Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Witcher 4, The Game Awards 2025’te yer almayacak

    CD Projekt RED, yeni Witcher oyununun bu yıl The Game Awards 2025’te yer almayacağını doğruladı. Ayrıca The Witcher 4'ün 2027’den önce de çıkmayacağı da açıklandı.

    The Witcher 4, The Game Awards 2025’te yer almayacak Tam Boyutta Gör
    The Game Awards 2025, gelecek ay çok sayıda yeni oyuna ev sahipliği yapacak olsa da, oyuncuların uzun süredir beklediği yeni Witcher oyunu sahnede yer almayacak. CD Projekt RED’in geliştirdiği serinin bir sonraki büyük rol yapma oyunu The Witcher 4'ün, bu yılki töreni tamamen pas geçerek yalnızca “En Çok Beklenen Oyun” kategorisindeki adaylıkla temsil edilecek.

    Yeni içerik gösterilmeyecek

    Bu doğrulama, CD Projekt RED'in ortak CEO'su Michal Nowakowski tarafından geldi. Şirket yöneticisi, paylaşımını X üzerinden yaparak adaylık için teşekkür etti ve beklentilerin kontrol edilmesi gerektiğini açıkça belirtti. Nowakowski, mesajında ekibin aldığı destekten dolayı memnun olduğunu vurgularken bu yıl törene herhangi bir yeni içerik getirmeyeceklerini net bir dille ifade etti.

    Hayranlar için moral bozucu görünen bu durum, aslında şaşırtıcı sayılmaz. Stüdyonun üretim sürecini yakından takip edenler oyunun Mart 2025’te yapılan açıklamalarla 2027’den önce çıkmayacağının kesinleştiğini hatırlayacaktır. Yani yeni fragmanlar, oynanış videoları ya da çıkış tarihi gibi somut duyuruların başlaması için en az bir yıllık bekleyiş daha söz konusu.

    Nowakowski, CD Projekt RED’in yakın tarihli üçüncü çeyrek finansal raporunda yapılan Soru-Cevap oturumunda da benzer bir çizgi izledi. The Witcher 4'ün geliştirme takvimi sorulduğunda “Tek söyleyebileceğimiz şey, oyunun 2026'da piyasaya çıkmayacağıdır” demişti.

    Dolayısıyla seriyi takip edenler için The Game Awards 20262yı beklemek gerekecek gibi görünüyor. Öte yandan, bu yılki ödül gecesi tamamen sessiz geçmeyecek. Farklı stüdyolar, yeni projelerini etkinlikte göstereceklerini doğrulamaya başladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 dakika önce

    yorum

    C
    cerdem40 11 dakika önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 13 dakika önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 32 dakika önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 47 dakika önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 52 dakika önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çiğ yufka yenir mi telefonda arama yaparken çalma sesi gelmiyor cevap vermiyor ama engellemiyor ankara self servis oto yıkama göknet altyapı sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum