The Witcher 4, The Game Awards 2025’te yer almayacak

Tam Boyutta Gör The Game Awards 2025, gelecek ay çok sayıda yeni oyuna ev sahipliği yapacak olsa da, oyuncuların uzun süredir beklediği yeni Witcher oyunu sahnede yer almayacak. CD Projekt RED’in geliştirdiği serinin bir sonraki büyük rol yapma oyunu The Witcher 4'ün, bu yılki töreni tamamen pas geçerek yalnızca “En Çok Beklenen Oyun” kategorisindeki adaylıkla temsil edilecek.

Yeni içerik gösterilmeyecek

Bu doğrulama, CD Projekt RED'in ortak CEO'su Michal Nowakowski tarafından geldi. Şirket yöneticisi, paylaşımını X üzerinden yaparak adaylık için teşekkür etti ve beklentilerin kontrol edilmesi gerektiğini açıkça belirtti. Nowakowski, mesajında ekibin aldığı destekten dolayı memnun olduğunu vurgularken bu yıl törene herhangi bir yeni içerik getirmeyeceklerini net bir dille ifade etti.

Hayranlar için moral bozucu görünen bu durum, aslında şaşırtıcı sayılmaz. Stüdyonun üretim sürecini yakından takip edenler oyunun Mart 2025’te yapılan açıklamalarla 2027’den önce çıkmayacağının kesinleştiğini hatırlayacaktır. Yani yeni fragmanlar, oynanış videoları ya da çıkış tarihi gibi somut duyuruların başlaması için en az bir yıllık bekleyiş daha söz konusu.

Nowakowski, CD Projekt RED’in yakın tarihli üçüncü çeyrek finansal raporunda yapılan Soru-Cevap oturumunda da benzer bir çizgi izledi. The Witcher 4'ün geliştirme takvimi sorulduğunda “Tek söyleyebileceğimiz şey, oyunun 2026'da piyasaya çıkmayacağıdır” demişti.

Dolayısıyla seriyi takip edenler için The Game Awards 20262yı beklemek gerekecek gibi görünüyor. Öte yandan, bu yılki ödül gecesi tamamen sessiz geçmeyecek. Farklı stüdyolar, yeni projelerini etkinlikte göstereceklerini doğrulamaya başladı.

