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Thermaltake Schooner fansız ekran kartı soğutucusu video incelemesi

12 yıl
23,9b
3
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayarında herşeyden önce sessizliğe önem veren kullanıcıların yapması gereken önemli şeylerin başında işlemci ve ekran kartını sessizleştirmek zira normal bir bilgisayarda en çok bu bileşenler ses çıkarmaktalar. Bu videomuzda tanıtacağımız ürün, ekran kartı fan gürültüsünden tamamı ile kurtulmanızı sağlayacak.

Thermaltake Schooner, düşük ve orta seviyeli ekran kartlarını rahatlıkla soğutabilecek kapasitede bir ürün.

Test Sistemi :

  • Anakart : Foxconn 965 anakart
  • İşlemci : Intel Core 2 Duo E6400
  • Bellek : 2x1GB Geil DDR2 800MHz 4/4/4/10 1.8v
  • Ekran kartı : Gigabyte 7600 GT fansız
  • Güç Kaynağı : Be Quiet Dark Power Pro 530W

Teknik Özellikler :

  • Uyumluluk: nVIDIA / ATI (PCI Express & AGP)
    (önemli not: Schooner üzerinde HSI Köprü Çipi olan VGA’lar ile Uyumlu Değildir)
  • Soğutucu Materyali: Aluminum
  • Isı Borusu : Dahili: 5mm x 2 ve bakır taban, Harici: 5mm x 2 ve bakır dilimler
  • Ağırlık: 514g

Fiyat :

  • Kdv dahil 57,97 YTL

http://www.vegateknomarket.com/asp/show_stock.asp?product=CL-G0009
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cs875 12 yıl
Guzel urun guzel sunum çok teşşekurler.. yalnız stok sistemle fark yok gibi..birde soru acaba dışarda kalan bakır radyator uzerine ufak bi fan monte edilebilirmi?
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Razorback 12 yıl
İnceleme için çok teşekkürler...

incelemenin başında bir şarkı var.. ne oldugunu öğrenebilirmiyim? hangi remixi?
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