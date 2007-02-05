Thermaltake Schooner fansız ekran kartı soğutucusu video incelemesi

Haber Editörü
Bilgisayarında herşeyden önce sessizliğe önem veren kullanıcıların yapması gereken önemli şeylerin başında işlemci ve ekran kartını sessizleştirmek zira normal bir bilgisayarda en çok bu bileşenler ses çıkarmaktalar. Bu videomuzda tanıtacağımız ürün, ekran kartı fan gürültüsünden tamamı ile kurtulmanızı sağlayacak.
Thermaltake Schooner, düşük ve orta seviyeli ekran kartlarını rahatlıkla soğutabilecek kapasitede bir ürün.
Test Sistemi :
- Anakart : Foxconn 965 anakart
- İşlemci : Intel Core 2 Duo E6400
- Bellek : 2x1GB Geil DDR2 800MHz 4/4/4/10 1.8v
- Ekran kartı : Gigabyte 7600 GT fansız
- Güç Kaynağı : Be Quiet Dark Power Pro 530W
Teknik Özellikler :
- Uyumluluk: nVIDIA / ATI (PCI Express & AGP)
(önemli not: Schooner üzerinde HSI Köprü Çipi olan VGA’lar ile Uyumlu Değildir)
- Soğutucu Materyali: Aluminum
- Isı Borusu : Dahili: 5mm x 2 ve bakır taban, Harici: 5mm x 2 ve bakır dilimler
- Ağırlık: 514g
Fiyat :
- Kdv dahil 57,97 YTL
http://www.vegateknomarket.com/asp/show_stock.asp?product=CL-G0009 Paylaş Tweetle
incelemenin başında bir şarkı var.. ne oldugunu öğrenebilirmiyim? hangi remixi?