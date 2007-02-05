Thermaltake Schooner fansız ekran kartı soğutucusu video incelemesi

Bilgisayarında herşeyden önce sessizliğe önem veren kullanıcıların yapması gereken önemli şeylerin başında işlemci ve ekran kartını sessizleştirmek zira normal bir bilgisayarda en çok bu bileşenler ses çıkarmaktalar. Bu videomuzda tanıtacağımız ürün, ekran kartı fan gürültüsünden tamamı ile kurtulmanızı sağlayacak.

Thermaltake Schooner, düşük ve orta seviyeli ekran kartlarını rahatlıkla soğutabilecek kapasitede bir ürün.

Test Sistemi :

Anakart : Foxconn 965 anakart

İşlemci : Intel Core 2 Duo E6400

Bellek : 2x1GB Geil DDR2 800MHz 4/4/4/10 1.8v

Ekran kartı : Gigabyte 7600 GT fansız

Güç Kaynağı : Be Quiet Dark Power Pro 530W

Teknik Özellikler :

Uyumluluk: nVIDIA / ATI (PCI Express & AGP)

(önemli not: Schooner üzerinde HSI Köprü Çipi olan VGA’lar ile Uyumlu Değildir)

(önemli not: Schooner üzerinde HSI Köprü Çipi olan VGA’lar ile Uyumlu Değildir) Soğutucu Materyali: Aluminum

Isı Borusu : Dahili: 5mm x 2 ve bakır taban, Harici: 5mm x 2 ve bakır dilimler

Ağırlık: 514g

Fiyat :

Kdv dahil 57,97 YTL

http://www.vegateknomarket.com/asp/show_stock.asp?product=CL-G0009